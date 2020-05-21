Названа дата начала проведения ЕГЭ

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Определена дата начала сдачи Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов.

Как пишет РИА Новости, экзамены стартуют 29 июня. Об этом заявил во время совещания по образованию президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в текущем году сдача ЕГЭ обязательна только для тех выпускников, кто планирует поступать в вузы. Школы будут обязаны помочь им в подготовке в дистанционным причинам.

Те, кто не смогут прийти на госэкзамены в июне по весомым причинам, смогут сдать их в августе. Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ будут также предусмотрены в течение всего следующего учебного года.

Ранее Минпросвещения РФ объявило о том, что из-за пандемии коронавируса в этом году школьники смогут сдать единый государственный экзамен по нужному для поступления в вуз количеству предметов. Вопрос дополнительных вступительных испытаний высшие учебные заведения решат самостоятельно.

Государственный экзамен для 9-х классов в этом году отменен, отметки будут выставлены исходя из оценок за прошедший учебный год.