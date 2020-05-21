В Совфеде предложили узаконить понятие самоизоляции

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В Совете Федерации предложили законодательно утвердить понятие самоизоляции, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую инициативу парламентариев.

Отмечается, что данная инициатива содержится в предложениях комитета СФ РФ по конституционному законодательству. Предлагается дать официальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима, установить пределы полномочий регионов.

Отмечается, что инициатива необходима для установления понятных, взвешенных и учитывающих все ресурсы и интересы правила.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - прокомментировали инициативу в Совфеде.

Соответствующие изменения предложено внети в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".