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В Совфеде предложили узаконить понятие самоизоляции

09:01 21.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Совете Федерации предложили законодательно утвердить понятие самоизоляции, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую инициативу парламентариев.

Отмечается, что данная инициатива содержится в предложениях комитета СФ РФ по конституционному законодательству. Предлагается дать официальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима, установить пределы полномочий регионов. 

Отмечается, что инициатива необходима для установления понятных, взвешенных и учитывающих все ресурсы и интересы правила.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - прокомментировали инициативу в Совфеде.

Соответствующие изменения предложено внети в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 20:57
Гость: Сердечник

да не заморачивайтесь. назовут в законе не самоизоляция, а либо санитарная изоляция (санизоляция), либо социальная изоляция (социзоляция). И делов-то!
21.05.2020, 20:53
Гость: Да-да

Я об этом говорю уже много-много лет. У нас в стране зашкаливает коэффициент административной нагрузки за разумный предел. Это-же так очевидно: Должности создаются не под функции, а под людей, которых "надо" пристроить-прикормить, потому что, например, бывший министр или генерал не пойдут же к станку... И т.п.
21.05.2020, 15:31
Гость: оставит "пандемию" на вечно,

Какая там ....демия.

Эпидемия - универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы[источник?]. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 %.

У нас болеет менее ОДНОГО ПРОЦЕНТА. По Московской области примерно
0, 25% от всего населения.И болеет непоймичем.
Всё валят в одну кучу. Сами же говорили, что все пневмонии помещают вместе.
Какая к шутам ЭПИДЕМИЯ?
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