Роскосмос планирует построить аэропорт на космодроме Восточный

17:48

Роскосмос в течение ближайших трех лет построит аэропорт на космодроме Восточный и возведет современный аэровокзал в терминале "Внуково-Космос".

"Идет <...> строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во "Внуково-Космос" и аэропорта на космодроме Восточный, отправка Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции, начало лунной и марсианской программ, объединение разрозненных центров прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К. Э. Циолковского, методичная работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли и создание на их основе мощных космических фирм-холдингов", - цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе также напомнили о завершении основного объема работ по созданию объектов первой очереди космодрома Восточный и начале создания объектов второй очереди космодрома для обеспечения первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в 2023 году.

Параллельно в Москве ведется строительство Национального космического центра на территории московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.