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Роскосмос планирует построить аэропорт на космодроме Восточный

17:48 24.05.2020
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Роскосмос в течение ближайших трех лет построит аэропорт на космодроме Восточный и возведет современный аэровокзал в терминале "Внуково-Космос". 

"Идет <...> строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во "Внуково-Космос" и аэропорта на космодроме Восточный, отправка Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции, начало лунной и марсианской программ, объединение разрозненных центров прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К. Э. Циолковского, методичная работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли и создание на их основе мощных космических фирм-холдингов", - цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе также напомнили о завершении основного объема работ по созданию объектов первой очереди космодрома Восточный и начале создания объектов второй очереди космодрома для обеспечения первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в 2023 году.

Параллельно в Москве ведется строительство Национального космического центра на территории московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 00:08
Гость: ABCD

Когда то добрый царь инспектируя "олимпийское строительство" в Сочи сказал- "ну украдут они там половину, на другую что то же построят..."
При строительстве "космодром восточный" было украдено почти 67% всей сметы (!). Полагаю, чиновники помнят о том, что это "жирная точка" и на ней можно неплохо заработать. После аэропорта на базе космодрома там очевидно построят самую большую в России кафешку с шаурмой.
24.05.2020, 23:22
Гость: Гость

Не знаю, как насчет космодрома, а кабинет себе Рагозин в новом центре отгрохает знатный. Это единственное на что он способен в росиийской космической программе.
24.05.2020, 22:15
Гость: С

А разве Восточный уже восстановили после первого запуска, когда весь бетон на стартовой площадке развалился? Круто, конечно строить аэропорт, отели и прочее в довесок к нефункционирующему космодрому.
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