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Экс-духовника Поклонской будет судить суд из пяти священников

20:19 27.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Экс-духовник Поклонской, а также многих других известных российских и уральских персон, схиигумен Сергий (Романов) был запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Также его будет судить суд из пяти священников.

«Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», - говорится в сообщении.

Согласно указу митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, Романов не может не только «проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов», но и принимать исповедь, возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, совершать какие-либо другие общественные и частные богослужения, таинства и требы.

Митрополит Кирилл также запретил схиигумену без его письменного благословения покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и совершать монашеские постриги.

По информации URA.RU, церковный суд состоится после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Также отмечается, что рассмотрение дела отца Сергия будет проходить в закрытом режиме. «Доступ на заседание Церковного суда представителей СМИ не является возможным», - заявил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Николай Малета.

Напомним, ранее настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) был лишен права проповедовать. Причиной решения стала его проповедь, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса. При этом саму эпидемию он назвал «несуществующей».

В проповеди Сергий заявил, что «духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн». Также Схиигумен призвал людей «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», и заявил, что граждан России пытаются поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию».

Темы: Коронавирус, Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 21:29
Гость: Ейбогус -молодец батюшка.

Это хорошо,что еще есть порядочные священники.
А эти 5"судей" идут в ад,сами того не подозревая.
.
"Блажены алчущие правды,ибо насытятся"
27.05.2020, 21:27
Гость: однозначно

"Святая инквизиция" здравствует!Вот где свобода и демократия!И при чем тут вера в бога?
27.05.2020, 20:41
Гость: Отец Сергий опоздал.

Дожили. Путин принял закон об Искусственном Интеллекте.
25 апреля

24 апреля 2020 года был опубликован Федеральный Закон № 123 "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта...." Данный эксперимент рассчитан на 5 лет и стартует уже 1июля 2020 года. Пока он запускается только в Москве.
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