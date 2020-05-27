Экс-духовника Поклонской будет судить суд из пяти священников

20:19

Экс-духовник Поклонской, а также многих других известных российских и уральских персон, схиигумен Сергий (Романов) был запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Также его будет судить суд из пяти священников.

«Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», - говорится в сообщении.

Согласно указу митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, Романов не может не только «проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов», но и принимать исповедь, возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, совершать какие-либо другие общественные и частные богослужения, таинства и требы.

Митрополит Кирилл также запретил схиигумену без его письменного благословения покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и совершать монашеские постриги.

По информации URA.RU, церковный суд состоится после отмены введенных из-за коронавируса ограничений. Также отмечается, что рассмотрение дела отца Сергия будет проходить в закрытом режиме. «Доступ на заседание Церковного суда представителей СМИ не является возможным», - заявил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Николай Малета.

Напомним, ранее настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) был лишен права проповедовать. Причиной решения стала его проповедь, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса. При этом саму эпидемию он назвал «несуществующей».

В проповеди Сергий заявил, что «духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн». Также Схиигумен призвал людей «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», и заявил, что граждан России пытаются поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию».