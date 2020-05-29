Кавказцы Vs Полиция. Часть третья

Бывший замначальника сводного отряда ОМОН Республики Дагестан откликнулся на вызвавшую достаточно серьезный резонанс статью «Кавказцы Vs Полиция» и поделился с нами своим мнением



Фото с сайта 05.мвд.рф

Опубликованная на нашем сайте статья «Кавказцы VS полиция. Противостояние» (часть 1, часть 2), повествующая о скрытом противостоянии проживающих в России кавказцев и местных стражей порядка, вызвала достаточно серьезный резонанс в стране. Одним из первых на нее откликнулся бывший заместитель начальника сводного отряда ОМОН Республики Дагестан Магомед Омаров.

Его мнение по поводу противостояния полицейских и кавказцев показалось нам небезынтересным.

Хороший день для смерти



– Что конкретно вам не понравилось, Магомед Хункарович? С чем вы не согласны?

– Многое. Вот вы в качестве положительного персонажа проводите сказочного дядю Степу. Это при том, что у нас таких реальных персонажей навалом. В том числе и среди нелюбимых вами кавказцев. Когда Шамиль Басаев вломился в Дагестан, первыми его встретили наши милиционеры – простые участковые, рядовые патрульно-постовой службы.

Несколько милиционеров было расстреляно бандитами прямо в ущелье, куда вторглись басаевцы. Шамиль очень рассчитывал, что дагестанцы вместе с пришлыми бандитами поднимутся против России. Они и поднялись. Но только против самого Басаева.

После гибели участковых на место прорыва бросили весь личный состав ближайших отделений милиции – в том числе и из Махачкалы, разумеется. Наш ОМОН прибыл туда первым. Командовал отрядом тогда бывший десантник-афганец Забит Забитов. Он тоже погиб. И все милиционеры до последнего дня воевали с бандитами плечом к плечу с народным ополчением и федеральными войсками. Мы дрались с бандитами в каждом ущелье, в каждом ауле, на каждой горной тропе. Многие из наших погибли тогда. А вы говорите – дядя Степа...

А из наших героев-милицинеров хотелось бы вспомнить бойца Белгородского ОМОНа Славу Воробьева. Я знал его лично.

В соседней Ингушетии, во время ликвидации местного лидера Малгобекской группировки он под ураганным огнем боевиков корректировал действия своих товарищей. По нему из крыши дома работал снайпер. В Славу попало шестнадцать пуль. Но он держался до последнего. И думал о своих братьях по оружию. И совершенно заслуженно получил свою Звезду Героя.

Вот такие у нас есть ребята. А вы в своей статье полицию с криминалитетом на одну доску ставите... Конечно, есть и среди наших нечистые на руку. Но так на них надо сообщать в управление собственной безопасности. В семье – не без урода.

Помните, как говорил в свое время всенародный любимец Жеглов струсившему милиционеру? «Из-за тебя теперь все бандиты будут думать, что муровца запугать можно!». Но таких в наших рядах – от силы пять процентов. А вот тень они, конечно же, бросают на нас на всех. Это как в целом в обществе – те же ЛГБТ или либералы составляют каких-то жалких полпроцента всего населения, но вони от них столько, что в прессе только о них и говорят.

Вы в своей статье пишете про какого-то индейца-полицейского, который, отправляясь на дежурство, произносит свою индейскую мантру: «Сегодня хороший день для смерти!». Так у нас в России все такие индейцы. В Дагестане, да и вообще на Кавказе, служить в полиции вообще опасно для жизни. У нас в республике, к сожалению, до сих пор навалом ваххабитов, а полицейские для них – злейшие идейные враги. Счет полицейским, погибшим в схватке с этим шайтанами, только в нашем маленьком горном краю перевалил уже за несколько тысяч.

Прыжок Хабиба



– Вот вы в своей статье склоняете Хабиба Нурмагомедова - за его знаменитый прыжок из октагона. А ведь Хабиб был абсолютно прав. И на его месте так поступил бы каждый. В той ситуации, когда Конор уже безнадежно проигрывал, а Хабиб волтузил его по полу, его тренер-мексиканец преднамеренно, на русском языке (заранее ведь готовился, гаденыш!), из-за сетки октагона оскорбил его мать. А мать для любого россиянина – это святое. Это как Родина. Такие вещи не прощаются. Вот он и прыгнул на обидчика.

– А вы бы прыгнули?

– Я бы еще дальше прыгнул. Я вообще прыгаю хорошо. И того мексиканца я постарался бы достать. Да и сам Владимир Владимирович в беседе с Хабибом признал, что «тут любой бы прыгнул». Хотя совсем по-хорошему, было бы найти потом этого плохиша, хорошенько размять, заставить публично извиниться и снять это на видео... Как это принято у тех же дагестанцев.

«Нерусские русские»



И еще два слова об афрополицейских в Америке (о которых вы тоже упомянули в своей статье). Все без исключения негры в Америке – потомки рабов. Их сюда массовыми тиражами завозили – на плантациях вкалывать. И в каждом из них сидит генетический код раба. Потому они, кстати, зачастую и беспредельничают по отношению к белым, когда у них появляется такая возможность. Ответный расизм, компенсаторная реакция.

У нас в России работорговли отродясь не было. Потому и рабов у нас не было. И их потомков, соответственно - тоже. Откуда им здесь взяться? Крепостное право – и то не везде. В Сибири, на Дальнем Востоке ничего подобного не знали. Весь юг страны был казачий.

Поморы на Севере тоже такой ерундой не страдали. Ну не баловались в России работорговлей!

Но, по крупному счету национальность здесь вообще ни при чем. Человека формирует общество. У нас в России даже негры другие. Я с одним таким пересекался в Чечне. Это был десантник-снайпер из Сергиева Посада, этнический негр. Он был гражданином России, и, как и все россияне, подлежал призыву на срочную службу. Его и призвали. Очень достойно воевал, кстати – «За отвагу» получил. Так что у нас в России даже афроамериканцы Пушкиными становятся. А у них в лучшем случае – полицейскими...

Я в свое время срочную в Афганистане «отбомбил». Помню, командование нашего полка с какими-то авторитетными душманами встречалось. Я охранял наше начальство.

Пришли бородатые пуштуны с автоматами, начались переговоры. Духи постоянно называли всех нас «русскими»: «Вы, русские, это сделали не так, то – не этак...». Я ради интереса посмотрел на своих со стороны и мысленно провел этническую выборку. Командир полка – украинец. Начальник штаба – этнический армянин. Замполит – еврей. Я, телохранитель комполка – аварец. Мой напарник, пулеметчик - узбек. Но для духов мы все – русские. Так, наверное, и есть. Русские – собирательный образ. И мама у нас у всех одна – Россия.

Так что... не все так однозначно у нас в стране и с кавказцами, и с полицией, как вы это преподносите. Проблем масса. Но на самом деле еще больше того, что всех нас сближает. И об этом тоже надо писать - в том числе и на страницах Вашего уважаемого издания…

А что думаете вы, уважаемый читатель, по этому поводу?...