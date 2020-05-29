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У газеты «Ведомости» появился новый собственник

22:00 29.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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У газеты «Ведомости» появился новый собственник. Им стала компания «Саппорт», чей единственный владелец – основатель уральского холдинга «Федералпресс» Иван Еремин. Об этом пишут сами «Ведомости».

Издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, ранее называвшийся возможным компаньоном Еремина, вышел из сделки.

«Холдинг „Аркан Инвестмент“ <…> сообщает о закрытии сделки по продаже акций и активов компании АО „Бизнес Ньюс Медиа“, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления этим активом АО „Саппорт“ в лице его учредителя Ивана Еремина», — говорится в заявлении.

По информации РБК, сотрудникам медиахолдинга официально объявили о приобретении Иваном Ереминым «Ведомостей», но уже после того, как сделка завершилась. Об этом рассказала представитель «ФедералПресс» Надежда Плотникова. Она отметила, что на данный момент вопрос объединения медиахолдинга «ФедералПресс» и «Ведомостей» не обсуждается.

Стороны не афишируют финансовые условия сделки. В официальном сообщении цитируются слова Еремина о необходимости сохранить традиции «Ведомостей», приумножении аудитории и необходимости активной региональной экспансии.

Темы: СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 02:47
Гость: личный опыт

может хоть он прикроет эту русофобскую помойку.
30.05.2020, 01:47
Гость: Патриот Золотой Орды

Только не врите будто это наши джигиты.
29.05.2020, 22:51
Гость: да-да

все выглядит как конспирологическая оперцация власти, где на самом деле реальными владельцами являются совсем другие персонажи.
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