22:00

У газеты «Ведомости» появился новый собственник. Им стала компания «Саппорт», чей единственный владелец – основатель уральского холдинга «Федералпресс» Иван Еремин. Об этом пишут сами «Ведомости».

Издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, ранее называвшийся возможным компаньоном Еремина, вышел из сделки.

«Холдинг „Аркан Инвестмент“ <…> сообщает о закрытии сделки по продаже акций и активов компании АО „Бизнес Ньюс Медиа“, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления этим активом АО „Саппорт“ в лице его учредителя Ивана Еремина», — говорится в заявлении.

По информации РБК, сотрудникам медиахолдинга официально объявили о приобретении Иваном Ереминым «Ведомостей», но уже после того, как сделка завершилась. Об этом рассказала представитель «ФедералПресс» Надежда Плотникова. Она отметила, что на данный момент вопрос объединения медиахолдинга «ФедералПресс» и «Ведомостей» не обсуждается.

Стороны не афишируют финансовые условия сделки. В официальном сообщении цитируются слова Еремина о необходимости сохранить традиции «Ведомостей», приумножении аудитории и необходимости активной региональной экспансии.