Врачи-психиатры признали якутского шамана Габышева опасным для окружающих

18:43

Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского шамана Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого, сообщил юрист "Правозащиты Открытка" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

"В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих", - цитирует его ТАСС.

По словам Прянишникова, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. "Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться", - сказал юрист.

О задержании Габышева и его отправке в психбольницу стало известно 12 мая. По данным очевидцев, сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана и увезли его в психиатрическую больницу. Ранее к нему трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус. Габышев отказывался. Причина задержания до сих пор неизвестна, пишет Znak.com.

В 2019 году Александр Габышев организовал поход на Москву, чтобы там "изгнать Путина". В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву.