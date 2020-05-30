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Врачи-психиатры признали якутского шамана Габышева опасным для окружающих

18:43 30.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского шамана Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого, сообщил юрист "Правозащиты Открытка" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

"В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих", - цитирует его ТАСС.

По словам Прянишникова, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. "Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться", - сказал юрист.

О задержании Габышева и его отправке в психбольницу стало известно 12 мая. По данным очевидцев, сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана и увезли его в психиатрическую больницу. Ранее к нему трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус. Габышев отказывался. Причина задержания до сих пор неизвестна, пишет Znak.com

В 2019 году Александр Габышев организовал поход на Москву, чтобы там "изгнать Путина". В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 00:38
Гость: кот Матроскин

Странно. Нацлидер в своих высших школах КГБ навеняка сдавал атеизм на пятерки и должен хорошо понимать, что все это выдумки для обмана невежественных людей и никаких сверхестественных сил нет. Тем более, никакое заклинание не может проникнуть через толстые стены бункера, откуда он поздравлял россиян с Днем победы. Откуда этот непонятный срах перед оккультизмом?
31.05.2020, 00:31
Гость: O_0

Этому политическому заключенному надо всемерно помочь - собрать ему денег на хорошео адвоката, подержать морально и материально. Надо хорошего человека из лап воровского кривосудия вытаскивать всем миром. Обнуленный самозванец все равно долго не протянет.
31.05.2020, 00:26
Гость: По сути, медики абсолютно правы.

Но почему они столь избирательно выносят диагнозы?
Ведь те, кто постоянно кричат про кругомврагов, и при этом имеют имущество в странах кругомврагов, отправляют туда свои семьи - это же люди с явной шизофренией! Почему медики об этом молчат?
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