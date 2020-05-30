Режим контртеррористической операции введен в Сунже в Ингушетии

16:09

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в городе Сунжа Республики Ингушетия.

Фото: © ЦОС ФСБ России

"Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, район ограниченный: ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба региона.

По данным оперштаба, обстановка находится под контролем. "Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Информация о ходе развития ситуации будет представляться дополнительно, уточнили в штабе.

Перестрелка произошла в пятницу в Назрановском районе Ингушетии между членами влиятельной религиозной организации.

"По предварительным данным, между жителями ингушского села Сурхахи произошла ссора на религиозной почве, некоторые решили выйти из клана баталхаджинцев. Это вызвало возмущение у других членов, ссора переросла в конфликт с применением оружия", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в результате перестрелки несколько человек получили ранения, они госпитализированы.