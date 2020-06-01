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Врачи попросили правительство срочно обеспечить медиков СИЗами

10:11 1.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Инициативная группа врачей, медицинских экспертов и руководителей благотворительных фондов обратились с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на дефицит средств индивидуальной защиты для медиков, а также на организационные и ресурсные проблемы в медучреждениях.

Как пишет РБК, авторы письма настаивают на том, что означенные проблемы необходимо решить до начала второй волны коронавирусной пандемии, которая может наступить осенью. 

В частности, эксперты предлагают пересмотреть документы, регулирующие закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии не работает, парализуя деятельность системы здравоохранения. 

По их оценкам, российское производство респираторов, защитных костюмов и медицинских перчаток не может полностью покрыть потребность в средствах индивидуальной зашиты.  Кроме того, ряд средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные костюмы из мембраны, которые необходимы медикам в "красной зоне", не обладают удостоверениями Росздравнадзора, а потому не могут быть закуплены больницами. 

В связи с этим авторы инициативы предлагают принять следующие меры: 

- организовать систему ежедневного централизованного мониторинга на уровне Минздрава объемов производства средств защиты, наличия их у поставщиков и недельные потребности на уровне каждого медучреждения;
- организовать анонимное анкетирование всех медработников по теме обеспеченности средствами защиты;
- Минздраву направить письмо в регионы и медицинские учреждения, в котором будет прописано разрешение руководителям больниц и поликлиник обращаться за помощью в обеспечении средствами защиты к благотворителям, общественным организациям и СМИ;
- рассмотреть возможность создания публичной интерактивной карты потребностей в средствах защиты;
- автоматически выдать всем производителям средств индивидуальной защиты органов дыхания класса FFP2 и FFP3 регистрацию Росздравнадзора;
- повысить или отменить ограничения на закупку средств защиты через закупки малого объема;
- предусмотреть возможность финансовой поддержки медорганизаций, не имеющих средств на закупку средств защиты в должном объеме.

Письмо подписали 28 членов экспертной группы, среди них — врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина Шергова, член-корреспондент РАН Алексей Масчан и другие.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 17:15
Гость: Китай пусть остаётся Китаем

А нам нужно налаживать своё производство.
01.06.2020, 16:56
Гость: Макар

Налицо конфликт интересов. Медики хотят выжить и требуют условия и защиту. У правительства и чиновников интерес другой- сэкономить, хапануть, распилить и сложить кучкой в специально для этого купленной квартире.

Чья возьмёт?
Делайте ставки господа-товарищи.
01.06.2020, 15:37
Гость: Ray Bloom

Надо не просить, а требовать. А Голикову и Мурашко в отставку.
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