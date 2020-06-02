]]>
]]>
Главная В России Новости

Московские храмы откроются для прихожан с 6 июня

09:45 2.06.2020
Верующие
Фото © KM.RU
Материалы по теме:

Столичные храмы откроются в городе 6 июня, накануне праздника Троицы, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, уже с сегодняшнего дня, 2 июня, в Москве откроются для прихожан храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

Отмечается, что доступ прихожан будет обеспечен при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе и соблюдения социальной дистанции во время богослужений.

Как пишет агентство, решение об открытии храмов было принято после обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с властями столицы и главой Роспотребнадзора.

Храмы в Москве были закрыты с 13 апреля, с тех пор богослужения проходили в них только в присутствии духовенства.

Темы: Православная церковь в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.06.2020, 14:26
Гость: Сорин И.Л.

Так я не понял, пришествие Антихриста, что, отменяется?
02.06.2020, 14:13
Гость: Сорин И.Л.

Самое главное, чтобы Святейшему не пришло в голову, как это было принято на святой Руси, новые храмы строить, в честь избавления от морового поветрия. За бюджетный счет, вестимо.
А что касается того, что в храмах Божиих надо теперь блюсти социальную дистанцию, отчего посетителей(и их кошельков) будет поменьше(что особенно проявится как раз в заведениях шаговой доступности), то, будем надеяться,что у Святейшего также хватит ума не клянчить МРОТ для своих попиков. Есть простое решение- посдавать хотя бы часть шаговой доступности в аренду. Как, к примеру, сейчас многие заведения общепита поступают.
02.06.2020, 13:45
Гость: Беглый

Без пропуска будут пускать?
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации