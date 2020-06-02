Московские храмы откроются для прихожан с 6 июня

09:45

Столичные храмы откроются в городе 6 июня, накануне праздника Троицы, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, уже с сегодняшнего дня, 2 июня, в Москве откроются для прихожан храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

Отмечается, что доступ прихожан будет обеспечен при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе и соблюдения социальной дистанции во время богослужений.

Как пишет агентство, решение об открытии храмов было принято после обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с властями столицы и главой Роспотребнадзора.

Храмы в Москве были закрыты с 13 апреля, с тех пор богослужения проходили в них только в присутствии духовенства.