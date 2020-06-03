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Мосгорсуд признал законными московские штрафы о нарушении режима изоляции

18:28 3.06.2020
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
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Мосгорсуд отклонил иски мундепа Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова с требованием отменить статьи об административных штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС.

В своем заявлении Обухов и Шендерович подчеркивали, что статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, а также приводили позицию Верховного суда. Согласно решению последнего, за нарушение региональных правил нужно штрафовать именно по федеральному КоАП. Действующий порядок, по мнению оштрафованных, позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение.

Представители правительства столицы, в свою очередь, настаивали на том, что принятые московские законы не противоречат федеральному законодательсту. В мэрии подчеркивали, что региональные власти могут вводить свое регулирование там, где нет федерального. По мнению столичных властей, «федеральное законодательство недостаточно обеспечивает соблюдение режима самоизоляции в Москве».

Отмечается, что Мосгорсуд вынес свое решение за пять минут. «Цирк с конями», — прокомментировал вынесенное решение Денис Шендерович. Истцы намерены оспорить решение и обратиться в ЕСПЧ.

По статье 3.18.1 КоАП Москвы выписывают штрафы за проезд на личном транспорте без пропуска или некорректное использование мобильного приложения «Социальный мониторинг». Оно следит за передвижениями заразившихся COVID-19 и ОРВИ. Размер штрафов составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

Темы: Коронавирус, Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 00:55
Гость: 1

Выборы по почте :) Так даже конституцию менять уже можно, не то что судей избирать!
04.06.2020, 00:54
Гость: 1

По Феодальным!
04.06.2020, 00:53
Гость: 1

Да легко - ты должен прислать своё селфи сразу после её запроса. Проспал - штраф - проблемы индейца шерифа не волнуют.
Все комментарии (18)
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