Мосгорсуд признал законными московские штрафы о нарушении режима изоляции

18:28

Мосгорсуд отклонил иски мундепа Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова с требованием отменить статьи об административных штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС.

В своем заявлении Обухов и Шендерович подчеркивали, что статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, а также приводили позицию Верховного суда. Согласно решению последнего, за нарушение региональных правил нужно штрафовать именно по федеральному КоАП. Действующий порядок, по мнению оштрафованных, позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение.

Представители правительства столицы, в свою очередь, настаивали на том, что принятые московские законы не противоречат федеральному законодательсту. В мэрии подчеркивали, что региональные власти могут вводить свое регулирование там, где нет федерального. По мнению столичных властей, «федеральное законодательство недостаточно обеспечивает соблюдение режима самоизоляции в Москве».

Отмечается, что Мосгорсуд вынес свое решение за пять минут. «Цирк с конями», — прокомментировал вынесенное решение Денис Шендерович. Истцы намерены оспорить решение и обратиться в ЕСПЧ.

По статье 3.18.1 КоАП Москвы выписывают штрафы за проезд на личном транспорте без пропуска или некорректное использование мобильного приложения «Социальный мониторинг». Оно следит за передвижениями заразившихся COVID-19 и ОРВИ. Размер штрафов составляет от четырех до пяти тысяч рублей.