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С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 миллиона рублей

10:38 4.06.2020
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Судебные приставы принудительно взыщут с компаний Twitter и Facebook штрафы в размере 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных, пишет ТАСС.

Информация о возбуждении исполнительных производств появилась в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они были заведены 2 июня. Кроме того, в банке данных числится исполнительное производство от 3 октября 2019 года о взыскании с Facebook штрафа в размере 3 тыс. рублей по решению мирового участка Таганского суда Москвы.

Заниматься этими исполнительными производствами будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

27 марта решение мирового судебного участка Таганского района Москвы оштрафовать Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных вступило в силу. 13 февраля суд постановил признать компании Facebook и Twitter виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") и назначить каждой их них штраф в размере 4 млн рублей. Компания Twitter ранее обжаловала данное решение.

Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. 

Темы: Социальная сеть, Федеральная служба судебных приставов РФ
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 17:34
Гость: Зануда

Похоже, в заголовок «всралась очепятка» - не «взыщут», а «хотят взыскать». Ну с этим, как говаривал классик, - «в суд!». Басманный не предлагать! :-)
04.06.2020, 16:53
Гость: Зануда

Если правда то, что я читал (а на правду похоже), у обеих компаний нет оффисов и имущества в Росии. Нет и вкладов в российских банках. В этой ситуации максимум, что могут сделать российские власти - заблокировать (попытаться). Наказаны при этом будут преимущественно российские пользователи (ну, как с «контрсанкциями»). Ведь доля российских пользователей у этих интернет-гигантов едва ли превышает заметно долю России в мировом населении (процента 2). Есть альтернатива - выиграть суд там, где у фирм есть активы. Удачи!
04.06.2020, 16:27
Гость: blog2038,.

"4 млн рублей"
.
$67К - какие это для них деньги.
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