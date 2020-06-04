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Собянин ввел в Москве новый вид электронных пропусков

17:28 4.06.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице вводится новый вид электронных пропусков, которые можно будет оформить для посещения многофункциональных центров «Мои документы».

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров <...> оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», - говорится в указе.

Для оформления пропуска необходимо будет сообщить свои данные: ФИО, номер паспорта или другого документа, дату рождения, телефон, номер личного автомобиля или номер электронной карты для передвижения на общественном транспорте. Также нужно будет указать наименование филиала МФЦ и маршрут передвижения (от места проживания/пребывания до фактического адреса МФЦ.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 00:34
Гость: gvozd

да, это бывает с художниками.
в большинстве своем, они сами не понимают Что они сотворили... просто уловили какое то движение воздуха, идеи..
05.06.2020, 00:01
Гость: Москвичи!

Отправьте оленевода выписывать пропуска оленеводам тундры.
04.06.2020, 23:50
Гость: Частник

А если человек не хочет получать от государства какие бы то ни было услуги ни сейчас, ни в дальнейшем, что делать ему?
Все комментарии (11)
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