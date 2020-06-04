Собянин ввел в Москве новый вид электронных пропусков

17:28

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице вводится новый вид электронных пропусков, которые можно будет оформить для посещения многофункциональных центров «Мои документы».

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров <...> оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», - говорится в указе.

Для оформления пропуска необходимо будет сообщить свои данные: ФИО, номер паспорта или другого документа, дату рождения, телефон, номер личного автомобиля или номер электронной карты для передвижения на общественном транспорте. Также нужно будет указать наименование филиала МФЦ и маршрут передвижения (от места проживания/пребывания до фактического адреса МФЦ.