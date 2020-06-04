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Путин утвердил условия применения ядерного оружия

15:27 4.06.2020
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Фото с сайта mil.ru
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В открытом доступе впервые появился документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который 2 июня подписал президент России Владимир Путин. Ранее подобные документы имели гриф секретности.

Во многом «Основы» пересекаются с действующей военной доктриной 2014 года, но также имеется ряд дополнительных условий, при которых российское руководство может применить ядерное оружия (ЯО).

В частности, Россия оставляет за собой право применить ЯО в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также «в случае агрессии против Росии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Также в документе перечислены условия, «определяющие возможность применения ядерного оружия». Всего их четыре, но два из них по сути повторяют вышеуказанные, а два являются новыми:

- «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников»,
- «воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил».

При этом в документе подчеркивается, что политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно «оборонительный характер».

Темы: Вооружения в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 19:39
Гость: Юляша

ты прав!Пиндосики совсем потеряли все берега...это страшные люди без совести и стыда.
04.06.2020, 19:25
Гость: Правильно!

Осталось дать смачного щелчка по носу дяде Сэму, пусть только попробует начать войну.
04.06.2020, 19:21
Гость: good

Ранее подобные документы имели гриф секретности.
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А теперь-то, какие секреты колонии от метрополии!
Все комментарии (20)
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