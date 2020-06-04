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Путин поручил развернуть в Забайкалье госпиталь для больных коронавирусом

18:20 4.06.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В Забайкальском крае будет создан госпиталь для лечения инфицированных COVID-19. Такое поручение отдал 4 июня президент РФ Владимир Путин.

Как пишет РИА Новости, отвечать за реализацию поручения будет Министерство обороны РФ. Ситуация с коронавирусом в регионе обсуждалась на совещании с постоянными членами Совбеза. Во время совещания глава государства отметил, что число зараженных в Забайкалье постоянно растет, а значит необходимо немедленно оказать помощь местным жителям.

«Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин

Российский лидер поручил министру обороны Сергею Шойгу развернуть в Забайкальском крае госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Он напомнил, что министерство неоднократно участвовало в работе по борьбе с пандемией. Ранее оборонное ведомство оперативно развернуло 16 госпиталей в разных регионах РФ, в том числе в Дагестане.

В целом ситуацию с COVID-19 Владимир Путин счел стабильной. И несмотря на то, что положение дел в стране улучшается, власти по-прежнему должны следить за ситуацией в каждом конкретном субъекте, добавил президент.

По данным местного правительства, на сегодняшний день в Забайкалье зафиксирован 1321 случай коронавируса. За минувший день в регионе заболели 64 пациента. Этот показатель в два раза выше цифры за предыдущий день. Всего от коронавируса вылечились 708 жителей региона, а умерли — 24.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 20:28
Гость: good

"смешно". Результат "самоизоляции"!
Эффективный менеджмент ручного управления.
04.06.2020, 19:59
Гость: Ссссс!!!!!!!

Каждому региону построим достаточно госпиталей с учетом перепрофилирования их в дальнейшем в психушки для несогласных шаманов и докторов исторических наук,а также и для тебя,баран.
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