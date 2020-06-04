В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

18:37

ЦИК утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Комиссия одобрила проведение электронного голосования только в двух регионах страны. Это Москва и Нижегородская область.

За Москву проголосовали 12 членов ЦИК, против — один, а за Нижегородскую область — десять, один против и двое воздержались. Против Петербурга выступили пять членов Центризбиркома, шестеро воздержались, против Красноярского края проголосовали трое, шестеро отказались голосовать. По поводу Карелии позиция членов ЦИК разделилась, поскольку шестеро проголосовали «за», один — «против», шестеро воздержались. В результате комиссия приняла решение не включать ее в список.

Ранее сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что для электронного голосования будет открыт самостоятельный портал 2020og.ru. Позже россияне получат специальный инструктаж, как принять участие в данной процедуре. Также на этом совещании глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании.

Датой общероссийского голосования по Конституции установили 1 июля 2020 года. По данным опроса ВЦИОМ, порядка 67% респондентов намерены принять участие в голосовании. При этом 61% опрошенных из них готов поддержать предложенные властями поправки в Основной закон страны.