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В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

18:37 4.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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ЦИК утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Комиссия одобрила проведение электронного голосования только в двух регионах страны. Это Москва и Нижегородская область.

За Москву проголосовали 12 членов ЦИК, против — один, а за Нижегородскую область — десять, один против и двое воздержались. Против Петербурга выступили пять членов Центризбиркома, шестеро воздержались, против Красноярского края проголосовали трое, шестеро отказались голосовать. По поводу Карелии позиция членов ЦИК разделилась, поскольку шестеро проголосовали «за», один — «против», шестеро воздержались. В результате комиссия приняла решение не включать ее в список.

Ранее сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что для электронного голосования будет открыт самостоятельный портал 2020og.ru. Позже россияне получат специальный инструктаж, как принять участие в данной процедуре. Также на этом совещании глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании.

Датой общероссийского голосования по Конституции установили 1 июля 2020 года. По данным опроса ВЦИОМ, порядка 67% респондентов намерены принять участие в голосовании. При этом 61% опрошенных из них готов поддержать предложенные властями поправки в Основной закон страны.

Темы: Центризбирком, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 01:26
Гость: разрешили

всем нужно идти голосовать и голосовать против поправок иначе этот беспрдел будет лишь ухудшать жизнь народа. электронное как и почтовое голосование направлено на то, чтобы легко можно было сделать нужные голоса за нужный выбор
05.06.2020, 00:05
Гость: Ну-ну

А зачем вообще это фиктивное голосование? Дальше всякие грефы и чубайсы будут расстреливать людей на улицах и это будет законно...
04.06.2020, 21:47
Гость: Carlos

Выборы превращены в полнейшую фикцию, пока в Москве (ясне дело, за Бордюрыча живые москвичи голосовать не будут) и в Нижнем...
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