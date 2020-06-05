МЧС сообщило об утечке мазута в реку в Новгородской области

21:24

Бочка с мазутом у берега реки Перетна. Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

На поверхности реки Перетна в городе Окуловка Новгородской области обнаружили маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения выяснилось, что произошла утечка топлива, предположительно мазута, сообщает РБК со ссылкой на региональный главк МЧС.

Ведомство отмечает, что мазут мог вытечь из бочки, которая находилась на берегу реки.

МЧС также сообщило, что, по предварительной информации, пролилось 300–400 л топлива, основная часть попала на землю. Ведомство указывает, что течь устранили. Работы на месте продолжаются, сотрудники специальных служб планируют установить боновые заграждения и начать убирать грунт.

Прокуратура Новгородской области начала проверку. По предварительным данным, неустановленные лица разместили на берегу реки пятитонную емкость с мазутом. «Из-за ненадлежащей герметизации произошла утечка примерно 400 кг нефтепродукта и попадание его в водный объект», — говорится на сайте ведомства.

На месте происшествия работает прокурор Окуловского района Максим Егоров, кроме того, как указало МЧС, туда выехали сотрудники администрации района.