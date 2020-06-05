]]>
]]>
Главная В России Новости

Краевые власти обвинили МЧС и НТЭК в преуменьшении масштаба ЧП в Норильске

10:09 5.06.2020
Разлив дизельного топлива в Норильске
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Краевые власти обвинили МЧС и Норильско-Таймырской энергетическую компанию (НТЭК) в преуменьшении масштабов ЧП, произошедшего на ТЭЦ-3 в Норильске.

По словам главы регионального кабмина Юрия Лапшина, первые сообщения, которые поступали по линии МЧС и НТЭК "не передавали масштаба произошедшего", пишет РИА Новости.

"История началась 29 мая, в пятницу, утром руководство Красноярского края получило сообщение по линии МЧС, из которого невозможно было сделать вывод о масштабном произошедшем чрезвычайном событии", - заявил Лапшин.

По его словам в сообщении говорилось о том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание. Позже пришло сообщение от МЧС о том, что "в установленном порядке были приняты меры реагирования, пожар был локализован… и в последствии ликвидирован".

Он отметил, что правительство в устном диалоге пыталось выяснить масштабы происшествия, однако получало "уклончивые и успокающивые ответы" о том, что "нет поводов для беспокойства".

29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Темы: Красноярский край, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2020, 15:28
Гость: Нина

Непонятно, почему Потанин не под судом?
05.06.2020, 12:24
Гость: д. советник

Тяжелый случай до сих пор виновный не назначен. Дядя Вова мы с тобой
05.06.2020, 11:52
Гость: Александр

Совсем берега потеряли. Ведь путин уже назначил виновного, ему даже пришлось изобразить недовольство. Да и на кого они бочку катят, на МЧС, на бывшее хозяйство самого шойгу?
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации