Краевые власти обвинили МЧС и НТЭК в преуменьшении масштаба ЧП в Норильске

10:09

Краевые власти обвинили МЧС и Норильско-Таймырской энергетическую компанию (НТЭК) в преуменьшении масштабов ЧП, произошедшего на ТЭЦ-3 в Норильске.

По словам главы регионального кабмина Юрия Лапшина, первые сообщения, которые поступали по линии МЧС и НТЭК "не передавали масштаба произошедшего", пишет РИА Новости.

"История началась 29 мая, в пятницу, утром руководство Красноярского края получило сообщение по линии МЧС, из которого невозможно было сделать вывод о масштабном произошедшем чрезвычайном событии", - заявил Лапшин.

По его словам в сообщении говорилось о том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание. Позже пришло сообщение от МЧС о том, что "в установленном порядке были приняты меры реагирования, пожар был локализован… и в последствии ликвидирован".

Он отметил, что правительство в устном диалоге пыталось выяснить масштабы происшествия, однако получало "уклончивые и успокающивые ответы" о том, что "нет поводов для беспокойства".

29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).