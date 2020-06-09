Возвращение Ла Лиги. Что посмотреть в 28-м туре

19:00

Обзор предстоящих матчей Ла Лиги в рамках 28 тура сезона 2019/2020, который пройдет с 11 июня по 13 июня

Считанные часы остаются до того момента, когда прозвучит свисток футбольного арбитра и начнется знаменитое "дерби Севильи".

Фото: футбола.ру

Это будет означать только одно - испанский чемпионат вернулся! Приняты все меры безопасности, зрители будут наблюдать за матчами из домов, но сам факт возможности снова увидеть любимые команды в деле компенсирует эти временные трудности.

Как передает чеклайв 28-й тур растянется на несколько дней. Календарь оставшихся туров составлен очень плотно, поэтому команды будут выходить на поле через два дня. На текущий момент турнирная таблица Примеры выглядит так:

# КОМАНДА И В П Н Г О 1. Барселона 27 18 5 4 63:31 58 2. Реал Мадрид 27 16 3 8 49:19 56 3. Севилья 27 13 6 8 39:29 47 4. Реал Сосьедад 27 14 9 4 45:33 46 5. Хетафе 27 13 7 7 37:25 46 6. Атлетико Мадрид 27 11 4 12 31:21 45 7. Валенсия 27 11 7 9 38:39 42 8. Вильярреал 27 11 11 5 44:38 38 9. Гранада 27 11 11 5 33:32 38 10. Атлетик Бильбао 27 9 8 10 29:23 37 11. Осасуна 27 8 9 10 34:38 34 12. Бетис 27 8 10 9 38:43 33 13. Леванте 27 10 14 3 32:40 33 14. Алавес 27 8 11 8 29:37 32 15. Вальядолид 27 6 10 11 23:33 29 16. Эибар 27 7 14 6 27:41 27 17. Сельта 27 5 11 11 22:34 26 18. Мальорка 27 7 16 4 28:44 25 19. Леганес 27 5 14 8 21:39 23 20. Эспаньол 27 4 15 8 23:46 20

Севилья - Бетис

Это дерби станет юбилейным. Сотый матч в истории противостояния команд обещает быть жарким. Севилья желает получить место на пьедестале по итогам сезона. Перед паузой у подопечных Лопетеги была серия из шести беспроигрышных матчей. На домашнем стадионе «Нервионцы» выступают уверено. Из 13 встреч допустив осечки всего в двух.

Задача Бетиса на остаток сезона скромнее. Если им удастся зацепиться за зону "Еврокубка", то сезон будет признан успешным. Хотя, с покупкой дорогостоящего Фекира планы гостей были гораздо амбициознее.

Мальорка - Барселона

Вызывает огромный интерес поединок Барселоны. На фоне информации о том, что форвард Луис Суарес практически здоров и готов вернуться на поле, Барса снова становится грозной силой. Дефицит форвардов сказывался. В строю оставались только следующие нападающие:

- Дембеле;

- Месси;

- Фати.

Этого явно не хватило бы на концовку чемпионата и Лигу Чемпионов. Теперь у идущих на первой строчке каталонцев хорошие шансы на выигрыш очередного титула.

Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид

Противостояние двух "атлетов" пройдет 14 июня 2020 года на арене «Сан Мамес» в Бильбао. Подопечные Диего Симеоне пока не попадают в Лигу Чемпионов. Для "матрасников" участие в этом турнире очень важно. Несмотря на травму молодого вундеркинда Жоау Феликса, мадридцам есть чем огорчить басков. Наставник Атлетика всего один раз сумел обыграть Диего Симеоне в личных встречах и с трудом верится, что это произойдет снова, хотя на родной арене баски играют уверенно.

Реал Мадрид - Эйбар

Руководство Реала приняло решение проводить оставшиеся игры чемпионата на резервном стадионе. Поскольку зрителей на стадионе не будет, это оправдано. Чемпионская гонка еще не закончена, поэтому от подопечных Зинедина Зидана ждут только победы. Эйбар всего один раз огорчал хозяев в этом сезоне. 14 июня мы получим ответ на вопрос, в каком игровом тонусе подойдет столичный клуб к рестарту Лиги.