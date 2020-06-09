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Результаты экспертизы Ефремова показали опьянение сильной степени

13:09 9.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Итоги медицинского освидетельствования состояния Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельной аварии в Москве, показали опьянение актера сильной степени. Об этом сообщил РБК со ссылкой на столичный главк МВД.

Информацию о тяжелой степени алкогольного опьянения также подтверждает Baza. Как отмечает Telegram-канал, у Ефремова в крови выявили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле.

РИА «Новости» со ссылкой на адвоката актера сообщило, что Ефремов признал себя виновным в ДТП. Однако в разговоре с телеканалом «360» юрист Вадим Яловицкий заявил, что подобных заявлений никто из адвокатов актера не делал.

Сейчас на Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона скончался в больнице. Пока Ефремов находится под подпиской о невыезде.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 17:34
Гость: Уже главный

по пальмовому маслу сюда вписался.
09.06.2020, 17:25
Гость: каждый день пить

спиртопровод подвести к нему в квартиру, может, наконец, захлебнется
09.06.2020, 17:19
Гость: суд приговорил их к ... денежному штрафу.

А вернуть украденное не обязали?
Все комментарии (24)
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