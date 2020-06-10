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Песков вновь заявил, что в России нет олигархов

17:23 10.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© Стоп-кадр видео

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», — так Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко, который считает, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в республике.

Представитель Кремля пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления, пишет РИА Новости.

Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.

Ранее Песков уже говорил, что в стране нет олигархов. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - напоминает его слова Lenta.ru.
 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 03:31
Гость: ABCD

"Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".
В.В.путин
А вообще Песков похоже что курнул. Или нас вообще за полных дураков держат.
11.06.2020, 03:03
Гость: русский

Песков вновь заявил, что в России нет олигархов.
///////

Заявил, а потом прыснул от смеха в кулак.
11.06.2020, 02:41
Гость: Евгений В

Так думает и пытается упорно внушить народу Путин, Песков всего лишь пресс-секретарь и "заявляет" только то, тем более повторно что ему поручит Путин.
Вся политика кремля напрямую зависит от олигархов. А РФ все и всех можно купить, что многократно озвучено во всех СМИ. Самые простые доказательства - главенство доллара, уничтожение народно-государственной системы производства сельскохозяйственной продукции, утрата государственного управления алюминиевой отраслью металлургии и сопутствующей электроэнергетики после передачи Дерибаской акций в США. А куда уходят народные деньги в периоды кризисов, куда их направляет кремль? А развитие негативных отношений с Белоруссией? А война в Сирии?
Во всех капиталистических странах политикой и экономикой управляет капитал - это аксиома.
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