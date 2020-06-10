Песков вновь заявил, что в России нет олигархов.

17:23

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», — так Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко, который считает, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в республике.

Представитель Кремля пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления, пишет РИА Новости.

Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.

Ранее Песков уже говорил, что в стране нет олигархов. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - напоминает его слова Lenta.ru.

