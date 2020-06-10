Структура Ростеха отзывает свои аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

11:06

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к отзыву из клиник аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом. Ранее данная техника привела к пожарам в двум больницам, говорится в письме Росздравнадзора, размещенном на сайте петербургского сертификационного центра.

«В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ “Авента-М” было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ “Авента М”», — говорится в письме.

Как отметили в КРЭТ, тестировка ИВЛ будет происходить в медучреждениях при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

Аппараты «Авента-М» были поставлены в московские и петербургские больницы, где 9 и 12 мая произошли возгорания. В результате происшествий в общей сложности погибли семь человек. После инцидента Росздравнадзор приостановил использование на территории страны этих аппаратов «Авента-М» на время расследования.

Вслед за этим Следственный комитет РФ инициировал проверку Уральского приборостроительного завода. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, проверяется вся инфраструктура.