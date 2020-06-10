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Структура Ростеха отзывает свои аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

11:06 10.06.2020
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к отзыву из клиник аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом. Ранее данная техника привела к пожарам в двум больницам, говорится в письме Росздравнадзора, размещенном на сайте петербургского сертификационного центра.

«В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ “Авента-М” было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ “Авента М”», — говорится в письме.

Как отметили в КРЭТ, тестировка ИВЛ будет происходить в медучреждениях при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

Аппараты «Авента-М» были поставлены в московские и петербургские больницы, где 9 и 12 мая произошли возгорания. В результате происшествий в общей сложности погибли семь человек. После инцидента Росздравнадзор приостановил использование на территории страны этих аппаратов «Авента-М» на время расследования.

Вслед за этим Следственный комитет РФ инициировал проверку Уральского приборостроительного завода. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, проверяется вся инфраструктура.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 15:39
Гость: stalker

Успокою тех, кто воспылал чувством гнева в отношении производителя этих аппаратов. Эти аппараты ИВЛ на 80-90 % собраны из импортных деталей и узлов. Собственно говоря, в нем отечественного то ничего и нет. Сам завод давно уже не передовое предприятие в сфере приборостроения. Его состояние соответствует состоянию отрасли в целом. Буквально вскоре после размещения заказов на поставку этого оборудования на заводе объявили о наборе сразу 250 рабочих-специалистов. То есть, для выполнения заказа людей брали с улицы. А это люди, которые такого рода аппараты ранее не выпускали. Ни знаний, ни опыта у них не было. Канули в лету времена, когда у нас была своя вполне самостоятельная приборостроительная отрасль, профессиональные рабочие, инженерно-технические кадры. Все развалили. Свели все к отверточной сборке. С кого спрашивать ? С тех, кто нашу экономическую политику определяет.
10.06.2020, 14:41
Гость: Николай

Все никак лапти не создаются?
10.06.2020, 12:17
Гость: последовательность

В советские времена были стадии проектирования сложных изделий,испытаний и постановки на производство.И на все требовалось определенное время.Современным эффективным менеджерам это не знакомо.
Это же ИВЛ,а не воздушный шарик.
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