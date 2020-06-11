В МИД России рассматривают возможность выкупа у Праги памятника Коневу

13:15

МИД РФ рассматривает возможность выкупа у властей Чехии демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титтова.

По словам Титова, ведомство считает, что Прага своими действиями нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. В частности речь идет о статье 21, которая обязывает страны обеспечить сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

"Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, "упрятать" его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги", - заявил Титов.

Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. 3 апреля текущего года памятник был снят с постамента в Праге. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

9 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче памятника Коневу в самые кратчайшие сроки российской стороне. Однако в Минобороны Чехии ответили на эту просьбу отказом, мотивировав его тем, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству.