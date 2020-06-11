]]>
]]>
Главная В России Новости

В МИД России рассматривают возможность выкупа у Праги памятника Коневу

13:15 11.06.2020
Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

МИД РФ рассматривает возможность выкупа у властей Чехии демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титтова.

По словам Титова, ведомство считает, что Прага своими действиями нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. В частности речь идет о статье 21, которая обязывает страны обеспечить сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

"Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, "упрятать" его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги", - заявил Титов.

Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. 3 апреля текущего года памятник был снят с постамента в Праге. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

9 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче памятника Коневу в самые кратчайшие сроки российской стороне. Однако в Минобороны Чехии ответили на эту просьбу отказом, мотивировав его тем, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству.

Темы: Борьба за сохранение советских памятников в странах б. СССР, Исторические памятники в мире, Память о Великой Отечественной войне, Министерство иностранных дел РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2020, 14:56
Гость: стыдно за страну

Такого унижения Россия еще не знала,выкупать памятник Коневу у государства-карлика.
11.06.2020, 14:53
Гость: железяка

Выкуп - крайне неприятный прецедент с очень печальными последствиями.
Если Россия считает, что данный поступок является нарушением договора, то надо обращаться в суд.
Лично я за симметричный или еще лучше, то асимметричный ответ - надо демонтировать несколько наиболее посещаемых памятников, например три, а на месте демонтажа поставить табличку "Памятник демонтирован в ответ на глумление над памятью советских спасителей чехов и словаков от смерти, во время второй мировой войны. Ибо недостойны такие наследники чтить память своих предков".
Памятники же перенести в действующий музей, без права выставления на обозрение.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации