]]>
]]>
Главная В России Новости

СК возбудил против главы Норильска дело о халатности

11:52 11.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Главе Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ-3 и разлива дизельного топлива. В его отношении возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). По версии следователей, глава города не выполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как утверждают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Кроме того, мэр не обеспечил контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды в зоне ЧП и не спрогнозировал последствия ЧС.

29 мая на ТЭЦ-3 произошла авария. В результате нее произошел разлив дизельного топлива. Ситуация была объявлена ЧС федерального масштаба. В данный момент правоохранительные органы расследуют четыре уголовных дела.

Ранее стало известно о задержании руководителей ТЭЦ-3: директора Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.

Темы: Чрезвычайные происшествия, «Норильский никель»
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2020, 14:57
Гость: Сергей

Почему против мэра Норильска за незначительный проступок можно возбудить дело, а против мэра Москвы за в тысячу раз больший ущерб от прямых незаконных действий и смерти нескольких тысяч людей возбудить дело нельзя?
Где справедливость?
11.06.2020, 14:43
Гость: вне подозрений

Потанин прилетал из Берлина на бизнес джете на место аварии,показали только на Рен ТВ.Пообщался с рабами и обратно улетел,у него дел аж пищат.Он еще какой то экологией на далеком севере не занимался.После нас хоть потоп.
11.06.2020, 14:12
Гость: РЖГ

У нефтебазы должна быть обваловка предотвращающая губительный разлив нефти. Она обошласьбы в несколько миллионов, а так потеряно больше миллиарда. Русский "авось". У олигархов миллиарды, а всё тянут где бы урвать. Зачем они государству и народу вообше. Трудно стране, а денег умыкают немереннр.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации