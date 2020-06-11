СК возбудил против главы Норильска дело о халатности

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Главе Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ-3 и разлива дизельного топлива. В его отношении возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). По версии следователей, глава города не выполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как утверждают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Кроме того, мэр не обеспечил контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды в зоне ЧП и не спрогнозировал последствия ЧС.

29 мая на ТЭЦ-3 произошла авария. В результате нее произошел разлив дизельного топлива. Ситуация была объявлена ЧС федерального масштаба. В данный момент правоохранительные органы расследуют четыре уголовных дела.

Ранее стало известно о задержании руководителей ТЭЦ-3: директора Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.