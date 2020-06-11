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Клиенты обвинили Сбербанк в списании за долги социальных пособий на детей

19:42 11.06.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

В начале июня некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с автоматическим списанием социальных пособий в счет долга. В частности, речь идет о единовременной выплате на ребенка в размере 10 тысяч рублей, пишет URA.RU со ссылкой на форум «Народного рейтинга»

«5 июня я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевел ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10000 рублей […] Оператор сказала, что деньги пришли, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что два года назад я была признана банкротом», — цитируют Banki.ru одну из клиенток Сбербанка.

С начала июня на форуме появилось как минимум пять аналогичных жалоб. С проблемой столкнулись и юридические лица. Один из пользователей рассказал, что в конце мая на счет организации поступила госсубсидия, однако всю сумму списали на погашение овердрафта. Россиянин подчеркнул, что из-за этого ему нечем платить заработную плату работникам.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что уже провели проверку и вернули деньги пострадавшим, в некоторых случаях проверки продолжаются. 

Темы: Сбербанк, Федеральная служба судебных приставов РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 23:21
Гость: Кто это сделает,

если не ты?..
11.06.2020, 23:20
Гость: Они шарят в наших карманих

как в своих собственных выуживая копейки.
Храните деньги в банках, лучше в трёхлитровых!
11.06.2020, 23:08
Гость: Алевтина

Это как у почтальона Печкина:"Вам посылка,но я ее вам не отдам"...
Все комментарии (7)
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