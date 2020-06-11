Клиенты обвинили Сбербанк в списании за долги социальных пособий на детей

19:42

В начале июня некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с автоматическим списанием социальных пособий в счет долга. В частности, речь идет о единовременной выплате на ребенка в размере 10 тысяч рублей, пишет URA.RU со ссылкой на форум «Народного рейтинга»

«5 июня я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевел ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10000 рублей […] Оператор сказала, что деньги пришли, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что два года назад я была признана банкротом», — цитируют Banki.ru одну из клиенток Сбербанка.

С начала июня на форуме появилось как минимум пять аналогичных жалоб. С проблемой столкнулись и юридические лица. Один из пользователей рассказал, что в конце мая на счет организации поступила госсубсидия, однако всю сумму списали на погашение овердрафта. Россиянин подчеркнул, что из-за этого ему нечем платить заработную плату работникам.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что уже провели проверку и вернули деньги пострадавшим, в некоторых случаях проверки продолжаются.