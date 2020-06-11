Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы

17:19

Подготовка к военному параду в честь 75-летия Победы идет в соответствии с планом. Все необходимые санитарные нормы при этом соблюдаются. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

«Мы в строгом соответствии с планом и вашими указаниями приступили к этой подготовке практически 2 июня. И подготовка идет в строгом соответствии с планом-графиком… К параду… все будет, безусловно, готово»,— сказал глава ведомства на совещании президента с постоянными членами Совбеза.

По словам Шойгу, в 2020 году по Красной площади после парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, впервые пройдут около 30 танков Т-34. «Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил о ситуации с приглашениями на парад иностранных гостей. «Мы подтвердили всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, что приглашение остается в силе. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство – страны–члены СНГ»,— добавил министр иностранных дел.

По информации Znak.com, из-за непростой ситуации вокруг пандемии коронавируса как минимум десять крупных российских городов отказались проводить парады Победы, перенесенные с 9 мая на 24 июня. Первыми о принятом решении объявили власти Белгородской, Орловской областей и Пермского края. Также, на сегодня известно, что от парада 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

