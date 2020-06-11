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Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы

17:19 11.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Подготовка к военному параду в честь 75-летия Победы идет в соответствии с планом. Все необходимые санитарные нормы при этом соблюдаются. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

«Мы в строгом соответствии с планом и вашими указаниями приступили к этой подготовке практически 2 июня. И подготовка идет в строгом соответствии с планом-графиком… К параду… все будет, безусловно, готово»,— сказал глава ведомства на совещании президента с постоянными членами Совбеза.

По словам Шойгу, в 2020 году по Красной площади после парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, впервые пройдут около 30 танков Т-34. «Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу», — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил о ситуации с приглашениями на парад иностранных гостей. «Мы подтвердили всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, что приглашение остается в силе. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство – страны–члены СНГ»,— добавил министр иностранных дел.

По информации Znak.com, из-за непростой ситуации вокруг пандемии коронавируса как минимум десять крупных российских городов отказались проводить парады Победы, перенесенные с 9 мая на 24 июня. Первыми о принятом решении объявили власти Белгородской, Орловской областей и Пермского края. Также, на сегодня известно, что от парада 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.
 

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 22:32
Гость: ABCD

Это будет самый интересный парад с с момента окончания ВОВ, туда не пустят простолюдинов под предлогом "борьбы с коронавирусом", но там будут присутствовать все патриции, вельможи и приближенные к ним особы.
11.06.2020, 21:52
Гость: Военным деньги нужнее

Устав на параде, будет на что отдохнуть за границей. Опять же священных иномарок подкупить, во дворах места ещё есть маленько.
11.06.2020, 20:56
Гость: Ходынка

Старик запустил механизм. Пускай крутится. Правда, могли бы на эти деньги колбасы накупить и раздать... Но народ у нас такой, поубивает друг друга за палку.
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