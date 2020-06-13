Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения Ефремова

15:18

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, по вине которого произошла эта авария, от денежной компенсации она откажется, сообщает ТАСС.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеообращения актера. "Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - сказал Добровинский агентству.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал брата покойного Александр Добровинский. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

В пятницу Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.