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Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения Ефремова

15:18 13.06.2020
Актер Михаил Ефремов читает стихи © KM.RU, Александра Воздвиженская
Михаил Ефремов © KM.RU, Александра Воздвиженская
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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, по вине которого произошла эта авария, от денежной компенсации она откажется, сообщает ТАСС.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеообращения актера. "Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - сказал Добровинский агентству.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал брата покойного Александр Добровинский. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

В пятницу Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 22:40
Гость: чинделе

По себе не суди.
13.06.2020, 22:02
Гость: однозначно

Решение семьи-это их право,но на мой взгляд он неверное.И дело даже не в материальной компенсации,человека не вернуть, но Ваша сила в прощении, найдите в себе силы к прошению.
13.06.2020, 20:46
Гость: Питон

Зря семья погибшего от денег отказывается, где они решили правду найти в полностью продажной путинской России? Они же все равно проиграют в суде. Ефремов и его адвокаты и влиятельные друзья эти деньги судьям и седокам в карманы раздадут и выиграют дело, а виновным в ДТП сделают погибшего, подделают или перепишут все протоколы и "потеряют" важные улики как запись с камер. А Ефремов справки принесет что не пил и не кололся и был чист как стеклышко, и вообще за рулем не был а в закрытом театре репетировал, в первый раз что ли.
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