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Ефремов выступил с обращением: «Конец, нет уже больше никакого Ефремова»

10:38 13.06.2020

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров.

Приводим текст обращения:

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.

Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего".

Темы: ДТП, Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 17:10
Гость: 1

Тебе деньги нужны? Кого из своей семьи первым продашь? Спецоперацию когда готовили, специально расчитали в какую секунду и где будет мужчина из рабочей семьи? А то бы сбил чиновника (в центре Москвы то их как грязи, это работягу на жигулях поискать надо) и глядишь героем бы стал - провал спецоперации.
13.06.2020, 17:02
Гость: Товарищ Сухов

Миша! не бздо в калоши! и на зоне люди живут.
Нет теперь его...По большому счету - это тебя раньше не было! А сейчас ты только начал себя обретать.
И задача твоя - теперь головой работать, а не языком да лицом кривляясь, глаза тараща.
Когда головным мозгом-то станешь понимать жизнь, для чего она есть, то значит - ты на верном пути.
Успеха тебе! если что обращайся, помогу забесплатно.
13.06.2020, 16:55
Гость: Ссссс!!!!!!

Слишком долго и много хамил,куролесил,выливал ведра презрения на всех,включая зрителей,чтобы можно было поверить в настоящее раскаяние этого лицедея.Это обращение своеобразная пародия на гамлетовский монолог но не по трагедии Шекспира,а из мелкотравчатой драмы пьяницы,опустившегося на самое дно и пришедшего в ужас от расплаты за содеянное.Жидок оказался мужик на расплату.Не ной,убил так отвечай.И не размазывай сопли,таких на зоне обижают с спать кладут у параши.
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