Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл

13:15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что сам станет настоятелем собора Воскресения Христова в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" .

"Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма, памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы", — приводит его слова РИА Новости.

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патрит" в Кубинке и совершил в соборе первую божественную литургию.

На строительство храма было собрано около 6 миллиардов рублей добровольных пожертвований граждан и организаций. Одним из первых на строительство храма 14 миллиона рублей пожертвовал президент России Владимир Путин.