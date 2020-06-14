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Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл

13:15 14.06.2020
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что сам станет настоятелем собора Воскресения Христова в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" .

"Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма, памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы", — приводит его слова РИА Новости.

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патрит" в Кубинке и совершил в соборе первую божественную литургию.

На строительство храма было собрано около 6 миллиардов рублей добровольных пожертвований граждан и организаций. Одним из первых на строительство храма 14 миллиона рублей пожертвовал президент России Владимир Путин.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 17:04
Гость: Держава

Собирают деньги на дело, которое никому не нужно кроме Гундяева. Нужно всем понять, что такое огромное сооружение стоит на порядок дороже и наверняка основное финансирование было из бюджета страны. Вот депутаты КПРФ должны докопаться и вскрыть разбазаривание денег не на нужды обороны страны, у этой партии есть свои юристы. А министра привлечь к уголовной ответственности за нецелевое использование финансов. Ну и Зюганов должен обратиться к коммунистам, чтобы они и их родственники , а также призвать народ отказаться от посещения этого сооружения, которое дороже алкаша-центра. За державу обидно.
14.06.2020, 15:47
Гость: AlexIzm

Теперь и у нас есть свой Храм Ясукуни
14.06.2020, 15:37
Гость: ha

Ну теперь и ракеты на супостата не понадобятся. Посмотрит враг со спутника на такую лепоту - раскается и придет сдаваться. Эх, сермяжная Россия! Добро пожаловать обратно на территорию Евразии! А по дороге старательно обходи МГУ, МФТИ, МИФИ и прочие места разврата мозгов.
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