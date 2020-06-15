В Башкирии экс-чиновник получил условный срок по делу о мошенничестве

21:04

Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Ильнура Абсалямова. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) за попытку получения 3 млн руб. взятки от самарской компании «ВолгоНИИгипрозем», сообщает «Коммерсант».

Дело экс-чиновника было рассмотрено в суде за две недели, в особом порядке, так как он полностью признал вину.

Суд также назначил Ильнуру Абсалямову штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил его права занимать должности в государственных органах на срок один год.