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В Башкирии экс-чиновник получил условный срок по делу о мошенничестве

21:04 15.06.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Ильнура Абсалямова. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) за попытку получения 3 млн руб. взятки от самарской компании «ВолгоНИИгипрозем», сообщает «Коммерсант».

Дело экс-чиновника было рассмотрено в суде за две недели, в особом порядке, так как он полностью признал вину.

Суд также назначил Ильнуру Абсалямову штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил его права занимать должности в государственных органах на срок один год.

Темы: Республика Башкортостан, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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