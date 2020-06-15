Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте

19:11

25-летний уроженец Ингушетии открыл стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По информации ТАСС, огонь открыл водитель автомобиля, который инспекторы остановили для проверки документов. Однако по данным полиции, стрелок был не водителем, а прохожим. Мужчина пустил в ход газовый пистолет марки МР-79-9Т, переделанный в боевое оружие. Стрелок скончался в больнице. Им оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

Нападавший ранил двух сотрудников ГИБДД. Полицейские, по данным телеграм-канала Mash, находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители намерены проверить Галаева по базам данных МВД и ФСБ на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности.

Инцидент произошел в районе дома №156 по Ленинскому проспекту. Полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения. У автомобиля были грязные номера, писали СМИ. Когда стражи порядка оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл прохожий и устроил стрельбу. Правоохранители в ответ пустили табельное оружие и смертельно ранили нападавшего.