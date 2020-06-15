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Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте

19:11 15.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

25-летний уроженец Ингушетии открыл стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По информации ТАСС, огонь открыл водитель автомобиля, который инспекторы остановили для проверки документов. Однако по данным полиции, стрелок был не водителем, а прохожим. Мужчина пустил в ход газовый пистолет марки МР-79-9Т, переделанный в боевое оружие. Стрелок скончался в больнице. Им оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. 

Нападавший ранил двух сотрудников ГИБДД. Полицейские, по данным телеграм-канала Mash, находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители намерены проверить Галаева по базам данных МВД и ФСБ на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности.

Инцидент произошел в районе дома №156 по Ленинскому проспекту. Полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения. У автомобиля были грязные номера, писали СМИ. Когда стражи порядка оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл прохожий и устроил стрельбу. Правоохранители в ответ пустили табельное оружие и смертельно ранили нападавшего. 

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 00:25
Гость: За Антония

Ну причисли его к лику святых. Только хоть одну причину укажи, почему? Заурядный кавказский паразит, сидящий на шее отца и матери, вооружённый болтается по Москве и стреляет в людей просто так. Для тебя это нормально?
15.06.2020, 23:37
Гость: Один - с сошкой, 70 - с ложкой

Звонок звенит непрерывно уже 40 лет. Все хотят хорошо кушать, а работать уже некому
15.06.2020, 23:08
Гость: Как-то легко

ты его к террористам причислил... Телепат?
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