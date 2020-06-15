Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений

15:29

16 июня начнется новый этап снятия ограничений в Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

В частности, речь идет об открытии с 16 июня летних веранд кафе и ресторанов, выставочных залов и музеев, зоопарков, служб проката, а также риеэлторских, консалтинговых и других агентств.

Также будут сняты ограничения на оказание плановой стоматологической помощи, а проводить спортивные мероприятия станет возможным при заполнении трибун не более чем на 10 процентов.

При этом Собянин отметил, что москвичи все еще должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, первый этап снятия ограничений в Москве начался 9 июня. Тогда в столице был отменен режим пропусков и обязательная для всех граждан самоизоляция.