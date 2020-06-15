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Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений

15:29 15.06.2020
Собянин
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
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16 июня начнется новый этап снятия ограничений в Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

В частности, речь идет об открытии с 16 июня летних веранд кафе и ресторанов, выставочных залов и музеев, зоопарков, служб проката, а также риеэлторских, консалтинговых и других агентств.

Также будут сняты ограничения на оказание плановой стоматологической помощи, а проводить спортивные мероприятия станет возможным при заполнении трибун не более чем на 10 процентов.

При этом Собянин отметил, что москвичи все еще должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, первый этап снятия ограничений в Москве начался 9 июня. Тогда в столице был отменен режим пропусков и обязательная для всех граждан самоизоляция.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 01:45
Гость: Жулье косорылое

запаривает нам свой мэрские маски по 50 р., а в оптовой торговле они же по 3.
Не по собянке кепка!
15.06.2020, 21:22
Гость: ва

а не пошел бы он в психушку и вообще декомерциализация медицины а не самоизоляция потому его в ГУЛАГ и психушку долечиваться!!!!!
15.06.2020, 20:42
Гость: А пока

не продадут все маски, - этот спектакль не закончится до запланированной ими второй волны в октябре. А там ещё чего-нибудь придумают. Олень готов пойти на любые снятия любых ограничений, только не на отмену масок. Да кто-ж откажется от такого бабла? Пока сам ПВВП не скажет ему прекратить маскарад. Да и когда скажет, то оленевод попытается немного по-сопротивляться, ссылаясь на Попову, увеличив её долю.
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