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ЦИК зарегистрировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

22:45 15.06.2020
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Центризбирком сообщил о получении 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам к Конституции. 

«Поступило 17 обращений, содержащих жалобы на возможное нарушение прав участников голосования, связанное, по информации заявителей, с возможным принуждением к голосованию и использованием административного ресурса в городе Москве (8 обращений) и городе Санкт-Петербурге (9 обращений)»,— цитирует сообщение ЦИКа «Коммерсант».

Из Москвы поступили жалобы на ГУП «Московский метрополитен», ГКУ «Пожарно-спасательный центр», «ПИК-Комфорт» и школы №1206 и №1358. Из Санкт-Петербурга жалуются на жилищный комитет и комитет по культуре, администрации Кировского и Курортного районов.

ЦИК направил обращения мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, прокурорам городов и избиркомам.

Напомним, в Москве и Нижегородской области голосование по поправкам будет проходить как в традиционной форме, так и в дистанционной. Работники ряда бюджетных учреждений утверждают, что их руководители настойчиво рекомендуют им голосовать онлайн.

Темы: Конституция РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 06:46
Гость: тоже мне новость

Да сплошь и рядом заставляют и требуют потом ещё скан или фото отчитаться.
16.06.2020, 06:43
Гость: туман какой-то нагоняете

Эта информация есть на Госуслугах и так. А без этого Вы бы не зарегистрировались в принципе.
16.06.2020, 05:16
Гость: только так

Процесс на обеспечение обнуления с помощью административного ресурса пошел.
Все комментарии (12)
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