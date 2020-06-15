ЦИК зарегистрировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

22:45

Центризбирком сообщил о получении 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам к Конституции.

«Поступило 17 обращений, содержащих жалобы на возможное нарушение прав участников голосования, связанное, по информации заявителей, с возможным принуждением к голосованию и использованием административного ресурса в городе Москве (8 обращений) и городе Санкт-Петербурге (9 обращений)»,— цитирует сообщение ЦИКа «Коммерсант».

Из Москвы поступили жалобы на ГУП «Московский метрополитен», ГКУ «Пожарно-спасательный центр», «ПИК-Комфорт» и школы №1206 и №1358. Из Санкт-Петербурга жалуются на жилищный комитет и комитет по культуре, администрации Кировского и Курортного районов.

ЦИК направил обращения мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, прокурорам городов и избиркомам.

Напомним, в Москве и Нижегородской области голосование по поправкам будет проходить как в традиционной форме, так и в дистанционной. Работники ряда бюджетных учреждений утверждают, что их руководители настойчиво рекомендуют им голосовать онлайн.