За российскими школьниками будут следить умные камеры

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Школы в России оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Техника призвана обеспечить безопасность детей, а также поможет отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях, сообщают «Ведомости».

По информации издания, заказчиком проекта выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Суммарная стоимость контрактов составляет более двух миллиардов рублей.

В рамках соглашения идет закупка систем видеонаблюдения для установки в школьных коридорах, залах, на лестничных пролетах, а также снаружи учебдного заведения для наблюдения за периметром здания. Как отметил представитель НЦИ, системы видеонаблюдения уже получили 1 тысяча 608 школ в 12 субъектах РФ. Всего же планируется остастить 43 тысячи российских школ.

Данный проект является частью национальной программы «Цифровая экономика». Эта нацпрограмма предусматривает, среди прочего, комплексное оснащение образовательных учреждений страны системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности, объяснил представитель «Элвис-неотека».

В перспективе внедряемую технологию также можно будет использовать для ведения учета рабочего времени сотрудников и вместо произведения переклички в классах, а еще — интегрировать с цифровым дневником, оповещать родителей о приходе и уходе детей.