]]>
]]>
Главная В России Новости

За российскими школьниками будут следить умные камеры

12:46 16.06.2020
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
Материалы по теме:

Школы в России оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Техника призвана обеспечить безопасность детей, а также поможет отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях, сообщают «Ведомости»

По информации издания, заказчиком проекта выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Суммарная стоимость контрактов составляет более двух миллиардов рублей.

В рамках соглашения идет закупка систем видеонаблюдения для установки в школьных коридорах, залах, на лестничных пролетах, а также снаружи учебдного заведения для наблюдения за периметром здания. Как отметил представитель НЦИ, системы видеонаблюдения уже получили 1 тысяча 608 школ в 12 субъектах РФ. Всего же планируется остастить 43 тысячи российских школ.

Данный проект является частью национальной программы «Цифровая экономика». Эта нацпрограмма предусматривает, среди прочего, комплексное оснащение образовательных учреждений страны системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности, объяснил представитель «Элвис-неотека».

В перспективе внедряемую технологию также можно будет использовать для ведения учета рабочего времени сотрудников и вместо произведения переклички в классах, а еще — интегрировать с цифровым дневником, оповещать родителей о приходе и уходе детей.

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России, Дети
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.06.2020, 12:56
Гость: demos

Ну, раз Ростех взялся за дело, то канешна всё заработает. сердюкову ведь надо на что-то питаться с чемезовым.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации