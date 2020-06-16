В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы

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В 13 городах России отменили запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято местными властями из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.

Так, мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Ранее, глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что парады к 75-летию Победы состоятся 24 июня в девяти городах-героях, а также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС.

Так, 24 июня парад Победы пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже. В остальных регионах состоятся торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения об их проведении будут согласованы с органами местного самоуправления.

На территории Южного военного округа парады пройдут 24 июня в Волгограде, Севастополе, Керчи, Симферополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В остальных регионах в этот день пройдут, по согласованию с местными властями, торжественные шествия.

Парады в честь Дня Победы состоятся также в Мурманске, Североморске, Самаре, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.