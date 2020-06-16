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В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы

07:37 16.06.2020
Парад Победы
Фото © KM.RU
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В 13 городах России отменили запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято местными властями из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.

Так, мероприятия не состоятся в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Ранее, глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что парады к 75-летию Победы состоятся 24 июня в девяти городах-героях, а также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений ВС.

Так, 24 июня парад Победы пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калининграде и Воронеже. В остальных регионах состоятся торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения об их проведении будут согласованы с органами местного самоуправления.

На территории Южного военного округа парады пройдут 24 июня в Волгограде, Севастополе, Керчи, Симферополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В остальных регионах в этот день пройдут, по согласованию с местными властями, торжественные шествия.

Парады в честь Дня Победы состоятся также в Мурманске, Североморске, Самаре, Казани, Ульяновске, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Темы: Россия, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 12:28
Гость: Нон

Проблема не в тех 150.000 которых выпустили,а в тех 1.200.000, примерно, которых впустили, или вы хотели их там оставить? И мы далеко не на 1 месте, и даже в 10-ку не входим, по инфицированным. Считать надо инфицированных в пересчете на 100.000 населения.
16.06.2020, 12:19
Гость: Нон

В 1945 году парад победы проходил 24 июня, и это никого не смущало.
16.06.2020, 12:07
Гость: метод моментных наблюдений

Да кто их знает. ПертI Великий в ледяную воду бросился спасать солдат с перевернувшегося в шторм ботика. Спасал людей. Может региональные власти решили о людях подумать , а может денег нет. Да и откуда им быть? Если Путин спасал туристический бизнес и выпустил 150.000 туристов, которые и притащили эту заразу в Россию. В результате и бизнес туристический не спас и весь остальной бизнес грохнул, а денег теперь на порядок больше потратит чем, если бы компенсировал турбизнесу упущенную прибыль из-за возврата денег за путевки. А главное не была бы сейчас Россия на 1 месте в Евразии по числу инфицированных.
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