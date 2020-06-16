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Россия направит $21,2 млн в систему школьного питания Таджикистана

21:01 16.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Россия выделит 21,2 млн долларов для развития системы школьного питания в Таджикистане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу россиийского посольство в Душанбе.

Из этой суммы 11,2 млн долларов будут направлены для реализации соответствующего проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Средства пойдут на ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.

Кроме того, Россия дополнительно предоставит 10 млн долларов на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана.

"Уже шесть лет Россия совместно с ВПП поддерживает усилия правительства Республики Таджикистан по созданию эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания", - заявил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, это один из крупнейших российских проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к 80 млн долларов.

Темы: Таджикистан, Россия, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 22:12
Гость: Б.. н... впринципе!

Когда вован с компанией своей страной займется???
Сколько можно обустраивать жизнь иноземных голодранцев?!
16.06.2020, 22:06
Гость: налогоплательщик

Когда будем кормить российских детей?
16.06.2020, 21:46
Гость: не таджик, но имею мнение

А что, в российских школах уже полная цивилизация (столовые, питание, туалеты с нормальным водоснабжением и канализацией, отопление, кондиционеры)? Или с таджиками проще насчёт отката договориться?
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