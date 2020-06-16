Россия направит $21,2 млн в систему школьного питания Таджикистана

21:01

Россия выделит 21,2 млн долларов для развития системы школьного питания в Таджикистане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу россиийского посольство в Душанбе.

Из этой суммы 11,2 млн долларов будут направлены для реализации соответствующего проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Средства пойдут на ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.

Кроме того, Россия дополнительно предоставит 10 млн долларов на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана.

"Уже шесть лет Россия совместно с ВПП поддерживает усилия правительства Республики Таджикистан по созданию эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания", - заявил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, это один из крупнейших российских проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к 80 млн долларов.