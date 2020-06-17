В Минздраве рассчитывают на полное снятие ограничений в феврале 2021

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В Минздраве рассчитывают на полное снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, к февралю 2021 года. Об этом в эфире программы "Док-ток" на Первом канале рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, приблизительно к этому сроку появится "фармацевтически управляемая ситуация", то есть будут введены в использование необходимые лекарственные препараты, в том числе и вакцины.

Мурашко напомнил, что с 17 июня начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой Научно-исследовательскии центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Еще одним условием будет являться выработка популяционного иммунитета. Это будет способствовать прерыванию циркуляции вируса. По мнению ведомства, переболеть COVID-19 должны 50-60 процентов населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на иммунитет к коронавирусу протестировали 650 тысяч человек, из них почти у 14% были обнаружены антитела.