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В Минздраве рассчитывают на полное снятие ограничений в феврале 2021

07:45 17.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Минздраве рассчитывают на полное снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, к февралю 2021 года. Об этом в эфире программы "Док-ток" на Первом канале рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, приблизительно к этому сроку появится "фармацевтически управляемая ситуация", то есть будут введены в использование необходимые лекарственные препараты, в том числе и вакцины.

Мурашко напомнил, что с 17 июня начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой Научно-исследовательскии центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Еще одним условием будет являться выработка популяционного иммунитета. Это будет способствовать прерыванию циркуляции вируса. По мнению ведомства, переболеть COVID-19 должны 50-60 процентов населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на иммунитет к коронавирусу протестировали 650 тысяч человек, из них почти у 14% были обнаружены антитела. 

Темы: Коронавирус, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 16:14
Гость: думаю так

Расстреливать их всех пора , а не на пенсию.
17.06.2020, 14:54
Гость: Скептик

Как раз начнется что-нибудь другое...
Впрочем, понятно, что пока Собянин свои маски не продаст, это "самоунижение" будет продолжаться.
Пора ему на пенсию. Я так считаю, что на незаслуженную...
17.06.2020, 11:56
Гость: Змей

А как же вторая, третья и все последующие волны вируса?! Нет, так нельзя! Намордники теперь всем от рождения и до смерти, обязательные пропуска на выход из дома и передвижения по улицам. Иначе мы эту заразу не победим!
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