Тяжелая правда: есть ли шанс на то, что чудовищное преступление в Шушенском районе подтолкнет общество к сложным решениям?

Никто так и не сказал пока, что привело к изнасилованию и убийству 12-летнего ребенка



Стоп-кадр из видео в YouTube

Новость о жуткой гибели девочки из села Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края всколыхнула Рунет и оказалась в топе информационных рейтингов.

Согласно информации СМИ, 29 мая текущего года две сестренки вечером пошли на окраину деревни встречать коров. Вскоре младшая вернулась, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. К поискам ребенка подключились волонтеры из «Лизы Алерт». Девочку надеялись найти живой, но эти надежды оказались тщетны. Ее истерзанное тело обнаружили в пожарном колодце.

Над ребенком надругались трое извергов – 25-ти, 19-ти и 14-ти лет. Затем они убили ее и избавились от тела, надеясь скрыть содеянное.

Постепенно начали всплывать новые дикие детали произошедшего.

Оказалось, что годом ранее родные девочки подавали в правоохранительные органы заявление о ее изнасиловании, а в феврале 2020-го – об угрозах убийства. Судя по приведенным в средствах массовой информации данным, речь идет как раз о младшем из участников нового преступления.

Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. И это стало поводом для возникновения волны сетевого гнева. Мол, во всем виноваты исключительно «забившие» на свои обязанности полицейские и сотрудники служб по делам несовершеннолетних. Но на практике оказалось не все так просто...

Руководство Следственного комитета уже разбирается с «действиями или бездействием» сотрудников всех ведомств, чье ненадлежащее исполнение обязанностей привело к трагедии.

Но могли ли сотрудники полиции, СК или служб по делам несовершеннолетних сделать что-либо серьезное изначально? По сути дела, нет.

С правовой точки зрения лицо, не достигшее возраста 14 лет, что бы оно ни натворило, преступником являться не будет, и никакой ответственности не понесет. А если у такого лица есть еще и проблемы со здоровьем – тем более. А жители села рассказывали журналистам о том, что причастные к преступлению – «больные».

Насильник, как сообщают в прессе, был поставлен на профилактический учет. Какого-либо другого инструментария силовики были лишены.

Если бы полиция или другие государственные органы попытались предпринять что-то большее, их просто разорвали бы на части адвокаты и защитники прав детей.

Автор этих строк уверен, что многие из пишущих сегодня о «бездействии» полиции, год назад завели бы совсем другую песню и возмущались бы ущемлением прав «случайно оступившегося», а то и вовсе «оговоренного» ребенка, если бы правоохранители как-то надавили на насильника. Ведь подобное уже случалось много раз.

На расследовании изнасилования несовершеннолетним отморозком 11-летней девочки правозащитники громкий пиар себе явно не сделали бы. Поэтому защищать права ребенка в конечном итоге никто и не стал. А силовики пошли по закономерному пути наименьшего сопротивления, так как принципиально осознавали, что у дела в любом случае нет никаких перспектив.

Сейчас, судя по сообщениям СМИ, тот самый мучитель девочки готов взять на себя только соучастие в изнасиловании. Об убийстве он якобы даже не знал.

Гипотетический максимум, который может грозить юному подозреваемому, это 10 лет лишения свободы. Если соучастие в убийстве доказать не удастся, возможно, и того меньше.

Нужно сказать, что подобный случай – далеко не единственный в своем роде. Новости о чудовищных убийствах, пытках и изнасилованиях, совершаемых несовершеннолетними, широко известны.

И что в итоге? А ничего...

Избил пожилую учительницу прямо на уроке? Ути-пуси. «Она сама виновата, довела ребенка своей строгостью»...

Ограбил и зарезал кого-то? «Это же ребенок. Понять и простить»...

Помните резонансный случай, когда группа подростков в Свердловской области совершила из хулиганских побуждений садистское убийство инвалида? Суд над ними состоялся около года назад, но в СМИ широко не освещался. Четверо фигурантов получили по 8-9 лет лишения свободы. 13-летнюю девочку, снимавшую убийство на видео, к уголовной ответственности в силу возраста привлечь вообще не смогли, ее отправили в спецшколу.

В возрасте 22-25 лет убийцы уже окажутся на свободе (а может и раньше, по УДО). Причем СМИ писали, что никакого раскаяния во время суда в их глазах не читалось...

Склонные к девиантному поведению подростки в наши дни – весьма грамотны юридически, свои права знают. Поэтому и ведут себя все более и более отвязно. До 14 лет им не грозит вообще никакая ответственность. С 14 до 18 – отвечать придется, да и то частично, лишь за особо тяжкие преступления.

Материться, пить в общественных местах, употреблять запрещенные вещества, травить и избивать других детей можно вообще безнаказанно. Единственный сдерживающий фактор – постановка на учет в органах внутренних дел. Но она может пугать только тех подростков, кто осознанно решил связать свою жизнь с государственной службой или работой в крупных корпорациях, тщательно проверяющих своих будущих сотрудников.

Однако если подросток в 14 – 16 лет уже строит такие серьезнее планы на жизнь, вероятность совершения им противоправных поступков и так по определению относительно невысока.

Жуткая ситуация, сложившаяся в Шушенском районе, могла бы быть поводом для руководства силовых структур начать с законодателями непростой разговор о необходимости менять уголовную, уголовно-процессуальную и административную нормативную базу.

Вопрос снижения возрастных порогов уголовной и административной ответственности уже давно назрел и перезрел. Правовая безответственность несовершеннолетних десятилетиями прикрывалась лозунгами «гуманизма». Но этот гуманизм работает лишь в сторону изуверов, и превращает в кошмар жизнь их жертв.

Произошедшее в Нижней Кое напоминает сюжет из фильма ужаса. Изнасилованный 11-летний ребенок, сталкиваясь с угрозами, никуда не может деться от своего мучителя, и, в конце концов, погибает.

Общественный резонанс, связанный с данной ситуацией, мог бы быть использован для снижения возрастного порога уголовной и административной ответственности, а также – снятия ограничений, связанных с максимальными значениями наказания.

Автор этих строк уверен, что, если у 13-летнего отморозка будет реальная перспектива схлопотать пожизненное или лет 20 за свои деяния, а у его родителей – оказаться под мостом, погашая судебные иски, то уровень моральной ответственности несовершеннолетних резко возрастет, а количество преступлений – снизится.

Кстати, в странах, которые так любят нас учить демократии, возрастной порог юридической ответственности гораздо ниже, чем в России. В Великобритании он составляет 10 лет, а в США – 11 или отсутствует в принципе (в зависимости от конкретного штата).

Понятно, что технически проще при возникновении очередного подобного инцидента кого-то уволить, кому-то объявить выговор, и тихо отправить юного изувера на 8 лет в колонию (либо поставить его на учет, если ему нет еще 14-ти). Но, возможно, для всех было бы лучше, если бы на фоне трагедии законодатели пошли на волевое решение, и занялись ликвидацией предпосылок для возникновения подобных ситуаций в будущем?

Когда в СССР в свое время начался рост подростковой преступности, руководство страны в спешном порядке откорректировало правовую систему, позволив суду приговорить к смертной казни совершившего жестокое убийство Аркадия Нейланда.

Данное решение дало мощный профилактический эффект. И подобный подход – это путь к спасению множества жизней. Как тех, кто не станет жертвами преступлений, так и самих потенциальных преступников, у которых появится повод лишний раз подумать и не ломать себе жизнь...