Спикер Госдумы Вячеслав Володин: после Путина будет Путин

18:06

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что поправки в Конституцию необходимы для создания системы «после Путина», ответил, что «после Путина будет Путин».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом. То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — заявил Володин в интервью Газете.RU.

По его мнению, «изменения в Конституцию вносились не конкретно под человека». А поправка про обнуление президентских сроков Владимира Путина, как считает Володин, «не поправка одной Терешковой»: «Это все жило в умах, и это была тема, которая для всех была крайне важна. Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры».

Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта. Через два дня документ одобрил Конституционный суд. Следующий шаг — общероссийское голосование по предложенным поправкам, которое пройдет 1 июля. Этот день объявили выходным. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.