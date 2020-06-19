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В России появятся две новые государственные награды

15:28 19.06.2020
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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В России появятся две новые государственные награды.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. 

Они учреждены "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации". Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Указом также утверждены Статут и описание ордена Пирогова, Положение о медали и описание медали Луки Крымского; рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Темы: Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 20:39
Гость: :

А Лука Крымский это кто?
19.06.2020, 20:30
Гость: К сожалению

Он не знаком даже с элементарными правилами современной политики. Для любого политического деятеля , не важно какой он , хороший-плохой , разрушитель-созидатель , главное вовремя уйти . В противном случае последствия могут очень печальными в том числе и для государства. Брежнев со своими 18ю годами и то был перебор по всем фронтам, хотя тогда несмотря на новые вызовы , с которыми СССР не справился в итоге , народ действительно жил в стабильной сильной стране. А тут 20 лет не пойми чего , кидания из огня да в полымя , полукриминальной власти плюющий на народ , массовой в общем то бедности и нищеты , безперспективности развития. И впереди еще как минимум 12 лет...
19.06.2020, 19:53
Гость: К сожаленью обнуленье только раз в году

Просто он не знаком с восточной мудростью: "Сколько ни говори "халва, халва", во рту слаще не станет".
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