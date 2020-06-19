В России появятся две новые государственные награды
В России появятся две новые государственные награды.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
Они учреждены "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации". Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Указом также утверждены Статут и описание ордена Пирогова, Положение о медали и описание медали Луки Крымского; рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
Указ вступает в силу со дня его подписания.