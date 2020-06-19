15:28

В России появятся две новые государственные награды.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Они учреждены "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации". Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Указом также утверждены Статут и описание ордена Пирогова, Положение о медали и описание медали Луки Крымского; рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Указ вступает в силу со дня его подписания.