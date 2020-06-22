Подполковника полиции задержали по подозрению в государственной измене

15:26

Начальник районного отдела УМВД по Курской области подполковник Дмитрий Борзенков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК России).

Согласно информации на сайте Центра общественных связей ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

В отношении подполковника возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не сообщаются.