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Подполковника полиции задержали по подозрению в государственной измене

15:26 22.06.2020
Борзенков
Дмитрий Борзенков. Фото: ОМВД РФ по Золотухинскому району

Начальник районного отдела УМВД по Курской области подполковник Дмитрий Борзенков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК России).

Согласно информации на сайте Центра общественных связей ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

В отношении подполковника возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не сообщаются.

Темы: Российские спецслужбы и разведка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 21:14
Гость: чинделе

Уже писал, что перед так называемым голосованием, поймают кучу шпиёнов и предотвратят две кучи терактов.
22.06.2020, 20:30
Гость: Макар

За какое такое? А если отстреливать начнут, кто останется? Там каждый первый такой.
22.06.2020, 20:06
Гость: Мелочь какая

Мелочь какая- подполковник. При Сталине предателями были маршалы СССР, члены Политбюро.
Все комментарии (16)
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