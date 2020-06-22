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Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

13:08 22.06.2020
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя вносимые поправки в Конституцию России, заявил, что Владимиру Путину необходимо баллотироваться на очередной президентский срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными», — заявил чеченский лидер.

При это он отметил, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, направленное на укрепление суверенитета государства. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — пишет Кадыров.

Как подчеркнул глава Чечни, из всех 206 предложенных поправок наибольшее возмущение людей вызвала та, что касается обнуления президентских сроков.

«Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <...> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — добавил Кадыров.

Темы: Владимир Путин, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 21:26
Гость: Р. Бернс "Вересковый мед"

"Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды".
22.06.2020, 20:54
Гость: чинделе

Однажды, когда какой-то человек начал восхвалять одного из властителей, аль- Микдад (да будет доволен им Аллах!) принялся бросать ему в лицо землёй со словами: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Если увидите восхваляющих, забросайте их лица землёй».
аль-Бухари, Муслим, Ахмад и ат-Тирмизи
22.06.2020, 20:47
Гость: Сссссс!!!!!!!!

Эти "честно преданные" парни верно служат эмирам на ближнем востоке.Пока им платят.Еще бы продажный чечен Кадыров не стоял горой за своего очень щедрого
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