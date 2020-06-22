Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

13:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя вносимые поправки в Конституцию России, заявил, что Владимиру Путину необходимо баллотироваться на очередной президентский срок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными», — заявил чеченский лидер.

При это он отметил, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, направленное на укрепление суверенитета государства. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — пишет Кадыров.

Как подчеркнул глава Чечни, из всех 206 предложенных поправок наибольшее возмущение людей вызвала та, что касается обнуления президентских сроков.

«Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <...> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — добавил Кадыров.