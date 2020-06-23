У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

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У американского инвестора, основателя инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви нашли рак. Об этом заявил один из защитников арестованного в России предпринимателя, передает РБК.

Юристы просят Первый апелляционный суд учесть это обстоятельство. Сегодня в суде рассматривается апелляция на содержание Калви под домашним арестом. Согласно апелляционному заявлению, суд, продливший ранее арест бизнесмена, нарушил принципы гуманности.

Защитники инветосра отмечают, что судья продил арест, несмотря на соблюдение Майклом Калви всех условий содержания. По словам адвоката Тимофея Гриднева, юристы уже предоставляли на предыдущем заседании суда справки о состоянии здоровья предпринимателя.

«Одно из самых печальных обстоятельств: Майкл Калви в течение срока участия в этом совершенно необоснованном деле заболел и борется с этой болезнью. Я не имею прав более подробно об этом говорить. Если Майкл сочтет необходимым сказать об этом более подробно, он скажет. Вы располагаете медицинскими документами», — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Майкл Калви, а также еще пять работников инвестфонда Baring Vostok проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве с акциями люксембургской компании IFTG. Владевшее ими Первое коллекторское бюро (ПКБ) рассчиталось ценными бумагами с кредитором, которым выступал банк «Восточный». И сам банк, и обе компании тогда находились под контролем Baring Vostok.

Следователи утверждают, что стоимость акций была сознательно уменьшена в разы, в результате этого «Восточный» понес убытки. Уголовное дело было возбуждено против Калви в начале 2019 года по жалобе совладельца «Восточного» Шерзода Юсупова. Последний тогда вместе со своим партнером Артемом Аветисяном находился в состоянии корпоративного конфликта с Калви и Baring Vostok.