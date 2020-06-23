ВШЭ возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста лучших российских вузов. Первое место в нем заняла Высшая школа экономики (ВШЭ), набрав 68,07 балла из 100. В 2019 году ВШЭ была только на восьмом месте.

Вторая строчка досталась Московскому государственному университету имени Ломоносова (67,55). Замкнул тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ) с 53,04 балла.Далее в рейтинге следуют Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (47,77 балла).

Кроме того, среди десяти лучших вузов страны оказались МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).

Обновленный рейтинг представлен с учетом трех параметров — «Качество образования» (наличие и доля иностранных преподавателей, иностранных студентов, зарплата преподавателей, организация зарубежных стажировок), «Качество выпускников» (на основе опроса работодателей) и «Фактор Forbes» (присутствие вуза в ведущих зарубежных рейтингах, наличие среди студентов и выпускников номинантов рейтинга «30 до 30» и детей богатейших бизнесменов России).

Отметим, что год назад на первое место Forbes поставил Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.