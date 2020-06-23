]]>
]]>
Главная В России Новости

ВШЭ возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

11:47 23.06.2020
Здание ВШЭ. Фото с сайта wikimedia.org
Здание ВШЭ. Фото с сайта wikimedia.org

Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста лучших российских вузов. Первое место в нем заняла Высшая школа экономики (ВШЭ), набрав 68,07 балла из 100. В 2019 году ВШЭ была только на восьмом месте.

Вторая строчка досталась Московскому государственному университету имени Ломоносова (67,55). Замкнул тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ) с 53,04 балла.Далее в рейтинге следуют Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (47,77 балла).

Кроме того, среди десяти лучших вузов страны оказались МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).

Обновленный рейтинг представлен с учетом трех параметров — «Качество образования» (наличие и доля иностранных преподавателей, иностранных студентов, зарплата преподавателей, организация зарубежных стажировок), «Качество выпускников» (на основе опроса работодателей) и «Фактор Forbes» (присутствие вуза в ведущих зарубежных рейтингах, наличие среди студентов и выпускников номинантов рейтинга «30 до 30» и детей богатейших бизнесменов России).

Отметим, что год назад на первое место Forbes поставил Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Темы: Высшее образование в России, Образование в России, Рейтинги
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.06.2020, 14:19
Гость: ser

ржунимагу, можно подумать, что было бы иначе)))) госдеп своих не бросает(пока)
23.06.2020, 14:19
Гость: Штурман

Моя плакаль! Кукушка хвалит петуха....
23.06.2020, 13:46
Гость: Шило

Да это и понятно, там же одни русофобы, западом проплаченные.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации