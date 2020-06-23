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В России хотят увеличить размер пенсии по старости

11:33 23.06.2020
Фото © KM.RU, Роман Дорофеев

Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 14:25
Гость: Для 20-летних

Надо просто работать и накапливать, пока не сдохнешь. А на эти пенсии нечего рассчитывать. Унижение на каждом шагу. Одна из причин ранней смертности.
23.06.2020, 14:09
Гость: Федор

Еще и безработным деткам помогать придется с этой небольшой пенсии.
23.06.2020, 14:05
Гость: Пенсия депутата с 10-летним стажем составит 63,6 тыс. рублей

Депутаты Госдумы и сенаторы законодательно приравнены к федеральным министрам. Их зарплата сейчас составляет 399,3 тыс. рублей. Пенсия депутата с 10-летним стажем составит 63,6 тыс. рублей в месяц, исполнявшие обязанности депутата от 5-10 лет могут рассчитывать на пенсию в размере 46,626 тыс. рублей.
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