Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины

16:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время юбилейного парада Победы, находясь на трибуне, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. При этом он назвал Москву «столицей родины».

На кадрах, которые были сняты на трибуне уже после завершения парада, один из гостей поблагодарил проходящих мимо глав государств за то, что они прибыли, и назвал их друзьями. Ему ответил президент Лукашенко. «В столицу родины приехали!» — заявил он.

Затем он прошелся несколько метров, вновь обернулся и сказал «Победим, выстоим!», а затем добавил пожелание здоровья.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заверил, что в отношениях Москвы и Минска «ничего не искрит», однако «проблемы есть всегда». Таким образом политик намекнул на отсутствие договоренностей России и Белоруссии по нефти и газу. Однако прежде Лукашенко позволял себе более резкие выражения. В частности, он называл решение российской стороны закрыть границы из-за распространения COVID-19 в соседних государствах «головотяпством» и «абсолютной глупостью».

