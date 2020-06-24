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Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины

16:14 24.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время юбилейного парада Победы, находясь на трибуне, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. При этом он назвал Москву «столицей родины».

На кадрах, которые были сняты на трибуне уже после завершения парада, один из гостей поблагодарил проходящих мимо глав государств за то, что они прибыли, и назвал их друзьями. Ему ответил президент Лукашенко. «В столицу родины приехали!» — заявил он.

Затем он прошелся несколько метров, вновь обернулся и сказал «Победим, выстоим!», а затем добавил пожелание здоровья.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заверил, что в отношениях Москвы и Минска «ничего не искрит», однако «проблемы есть всегда». Таким образом политик намекнул на отсутствие договоренностей России и Белоруссии по нефти и газу. Однако прежде Лукашенко позволял себе более резкие выражения. В частности, он называл решение российской стороны закрыть границы из-за распространения COVID-19 в соседних государствах «головотяпством» и «абсолютной глупостью».
 

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 20:12
Гость: Во как

Ну и дурак. А может он уже под Ростовом подыскивает домик, как Янукович7 тогда да Москва будет его столица.
24.06.2020, 20:11
Гость: DJ

Эти слова Батьки адресованы в первую очередь простым россиянам. Москва сейчас будет раскачивать ситуацию в Белоруссии, чтобы не допустить переизбрания Лукашенко (маловероятный сценарий) или, чтобы спровоцировать его на насилие и т.о. поставить под сомнение легитимность выборов. Лукашенко кратко и элегантно ответил Кремлю, указав на потенциальную возможность своего участия в политическом процессе РФ.
24.06.2020, 19:44
Гость: замечание вскользь

Лукашенко родом из СССР. Впрочем, как и все, приехавшие на парад. Так что все правильно: мой адрес - не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз. Ну, а столицей Союза была Москва.
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