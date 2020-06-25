]]>
]]>
Главная В России Новости

Голосование по поправкам проводят в багажниках, автобусах и на лавочках

18:32 25.06.2020
Стоп-кадр из видео

Один из избирательных участков Владивостока (УИК № 838) организовал голосование по поправкам в Конституцию в багажнике легкового автомобиля.

«Это вот нововведение нашей политической системы - избирательный участок в багажнике. Думали, семечки что ли продают. А нет! Голосование по поправкам! Как такое голосование контролировать, вообще непонятно», - написал председатель регионального отделения «Партии роста» Кирилл Батанов на своей странице в Facebook.

Батанов отметил, что возле так называемого избирательного участка находится один наблюдатель от Общественной палаты и член избирательной комиссии.

«Поступила заявка из дома на голосование, обычно мы в таких случаях приезжаем, и если кто-то еще из дома хочет проголосовать, мы на лавочке у дома все оформляем, но сейчас дождь, поэтому в багажнике машины устроили. Это обычная практика», - приводит BBC слова сотрудницы УИК № 838.

Глава ЦИК Элла Памфилова при этом заявила, что «никто не голосует на лавочках и на багажниках машин». «Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет», - сказала Памфилова. При этом Русская служба BBC отмечает, что из других регионов также приходит информация о подобных случаях.



Скриншоты из Twitter

Темы: Конституция РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2020, 22:46
Гость: ABCD

Да, это самый настоящий балаган! И нам предлагают в нём поучаствовать во имя интересов неких господ семья которых живут в Лондоне и Тель-Авиве.
До какой же степени власть презирает народ!
25.06.2020, 22:23
Гость: Это

"либерасня" организовала голосование в таких условиях?
25.06.2020, 22:21
Гость: Голосуй,

не голосуй, всё равно получишь ...
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации