Голосование по поправкам проводят в багажниках, автобусах и на лавочках

18:32

Один из избирательных участков Владивостока (УИК № 838) организовал голосование по поправкам в Конституцию в багажнике легкового автомобиля.

«Это вот нововведение нашей политической системы - избирательный участок в багажнике. Думали, семечки что ли продают. А нет! Голосование по поправкам! Как такое голосование контролировать, вообще непонятно», - написал председатель регионального отделения «Партии роста» Кирилл Батанов на своей странице в Facebook.

Батанов отметил, что возле так называемого избирательного участка находится один наблюдатель от Общественной палаты и член избирательной комиссии.

«Поступила заявка из дома на голосование, обычно мы в таких случаях приезжаем, и если кто-то еще из дома хочет проголосовать, мы на лавочке у дома все оформляем, но сейчас дождь, поэтому в багажнике машины устроили. Это обычная практика», - приводит BBC слова сотрудницы УИК № 838.

Глава ЦИК Элла Памфилова при этом заявила, что «никто не голосует на лавочках и на багажниках машин». «Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет», - сказала Памфилова. При этом Русская служба BBC отмечает, что из других регионов также приходит информация о подобных случаях.





Скриншоты из Twitter