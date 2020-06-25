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Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции

23:56 25.06.2020

Столичная полиция проводит проверку информации о двойном голосовании по поправкам к Конституции РФ. 

"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Автор материала сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно - при помощи системы дистанционного электронного голосования", - цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Москве.

В отделе полиции по Тверскому району Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если информация о двойном голосовании подтвердится, действия жителя столицы могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования). По данной статье ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Также полиция даст оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.

Темы: Конституция РФ, Москва
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 00:49
Гость: ВДВ

Лобков сработал,(еслли не соврал) чётко по методичке "Голоса" с них и надо начинать
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