Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам к Конституции

23:56

Столичная полиция проводит проверку информации о двойном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Автор материала сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно - при помощи системы дистанционного электронного голосования", - цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Москве.

В отделе полиции по Тверскому району Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если информация о двойном голосовании подтвердится, действия жителя столицы могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования). По данной статье ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Также полиция даст оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.