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Депутаты предложили отдавать просроченные продукты на корм животным

11:33 26.06.2020
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

В Госдуме предложили перерабатывать некачественные и просроченные продукты в удобрения и биогаз или же пускать их на корм животным. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, пишут «Ведомости».

По информации издания, законопроект уже направили в профильные ведомства: Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг. Когда будут получены их отзывы, инициативу внесут в Госдуму. Проект ранее также поддержали активисты Greenpeace.

Согласно инициативе, в России предлагается разрешить перекладывать расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов на переработчиков, сказал глава комитета Владимир Бурматов. В результате утилизация продуктов будет выгодна им, магазинам, фермерам, зоопаркам, питомникам и приютам для бездомных животных.

На сегодняшний день прямая передача некачественных продуктов, в частности фермам или малоимущим, в стране официально запрещена. Согласно законодательству, опасные для человека продукты должны быть захоронены на мусорных полигонах или утилизированы. Но, как подчеркивали профильные эксперты, такая переработка, как правило, не налажена должным образом.

Темы: Животные, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 16:50
Гость: Шило

Унас продукты, сделанные по ТУ, непонятка! Типа свежие мы едим, а уж просрояка!?? Боюсь это и животные есть не будцт!
26.06.2020, 16:40
Гость: А двуногим

животным?
26.06.2020, 16:32
Гость: ABCD

дАрагим рАсеянам нельзя получать просрочку и некачественные продукты бесплатно, их можно только покупать за деньги в магазинах.
Как я и предполагал, идея раздавать просрочку бесплатно в РФ не приживётся, так как нищий народ просто перестанет покупать что-то в магазинах и просто будет ждать у помойки очередного самосвала из "ашана" или "пятёрочки" с "магнитом".
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