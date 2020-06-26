Депутаты предложили отдавать просроченные продукты на корм животным

11:33

В Госдуме предложили перерабатывать некачественные и просроченные продукты в удобрения и биогаз или же пускать их на корм животным. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, пишут «Ведомости».

По информации издания, законопроект уже направили в профильные ведомства: Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг. Когда будут получены их отзывы, инициативу внесут в Госдуму. Проект ранее также поддержали активисты Greenpeace.

Согласно инициативе, в России предлагается разрешить перекладывать расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов на переработчиков, сказал глава комитета Владимир Бурматов. В результате утилизация продуктов будет выгодна им, магазинам, фермерам, зоопаркам, питомникам и приютам для бездомных животных.

На сегодняшний день прямая передача некачественных продуктов, в частности фермам или малоимущим, в стране официально запрещена. Согласно законодательству, опасные для человека продукты должны быть захоронены на мусорных полигонах или утилизированы. Но, как подчеркивали профильные эксперты, такая переработка, как правило, не налажена должным образом.