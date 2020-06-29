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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

23:05 29.06.2020
Светлана Анурьева. © АО "ТВ Центр"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно.

Ранее участники общероссийской акции "Мы вместе" попросили Путина посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком и при этом была одним из самых активных волонтеров проекта, пишет РИА Новости.

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.

По информации Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок.

В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. Двенадцатого мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась. 

Темы: Награды и премии в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 06:08
Гость: Ссссс!!!!!

Так почему Пирогова,а не Ушакова?Плавая в мутных водах политического коронавируса эта несчастная из только ей известных побуждений решивши стать современной тимуровкой,когда то сочиненной садистом убийцей Гайдаром фигурой,затем подхваченной пропагандистским аппаратом большевиков,погибла от рака в омуте гнилой отечественной медицины.Так что Ушаков ей больше подходит.Но на все у нас воля президента с его стремлениям стать высшей силой и видимо не только в человеческом обществе,где вместе с обнулением он законодательно оформляет для себя объединение всех ветвей власти.
30.06.2020, 05:55
Гость: Светлая душа!

Царствие ей небесное!
30.06.2020, 00:58
Гость: ВДВ

Светлая память! Соболезнования родным!
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